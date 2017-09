Sparzwang in Münchner Zentrale ADAC streicht bis zu 400 Stellen

In der ADAC-Zentrale in München sollen in den nächsten drei Jahren bis zu 400 Stellen wegfallen. Dabei werden auch Kündigungen unter den 2.500 Mitarbeitern in München nicht ausgeschlossen, teilte ein Sprecher mit.

Ein Teil der 350 bis 400 Stellen solle durch natürliche Fluktuation, Altersteilzeit, Abfindungsangebote und Versetzungen abgebaut werden, führte der Sprecher aus. Man wolle Ressorts zusammenlegen, Führungsposten streichen und Sachkosten kürzen.

2020 droht Defizit von 170 Millionen Euro

Die Belegschaft wurde von Geschäftsführer Alexander Möller auf einer Betriebsversammlung über die Stellenstreichungen informiert. "Die Kosten im Verein steigen schneller als die Einnahmen", sagte Möller in München. Man müsse "effizienter und schneller" werden. Sonst drohe 2020 ein strukturelles Defizit von 170 Millionen Euro.

ADAC hat technischen Nachholbedarf

Der Autofahrer-Verein hat Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Die Pannenhilfe könne den Autofahrer heute nicht online informieren, wann der Helfer bei ihm eintreffe, sagte ein Sprecher. Start-ups und Plattformen wie MySchlepp oder JimDrive treten als neue Konkurrenten auf.

Vorerst keine höheren Mitgliedsbeiträge

Der ADAC hat aktuell 20 Millionen Mitglieder. Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge hat der Autoclub vorerst ausgeschlossen.

In der deutschlandweiten ADAC-Zentrale in München arbeiten 2.500 Menschen. Die 18 Regionalclubs und die ADAC-Versicherung seien von dem Stellenabbau nicht betroffen, so der Sprecher weiter.

Belegschaft in München reagiert betroffen

ADAC-Betriebsratschef Bernd Hapke sagte: "Die Belegschaft hat betroffen reagiert." Es gebe Unruhe. Der ADAC sei eigentlich ein guter Arbeitgeber, viele Mitarbeiter seien schon lange dabei, die Fluktuation sei sehr gering. Der Betriebsrat erwarte von Vorstand und Geschäftsführung jetzt Augenmaß, keinen Kahlschlag.

Der größte Teil der Mitgliedsbeiträge in Höhe von 1,2 Milliarden Euro geht an die 18 Regionalclubs und die ADAC-Versicherungen. Von den im ADAC e.V. verbleibenden 489 Millionen fließen 335 Millionen in die Pannenhilfe und Notrufzentralen. "Wir müssen effizienter und schneller werden", sagte Geschäftsführer Möller. "Es geht um den Erhalt und die Zukunft des ADAC."

Konzern-Umbau seit dem Manipulationsskandal von 2014

Der Stellenabbau ist nur ein Baustein des Umbaus, der nach dem Manipulationsskandal beim Autopreis Gelber Engel 2014 begann und zur Aufspaltung des ADAC in Verein, Aktiengesellschaft und gemeinnütziger Stiftung geführt hat. Das durchschnittliche ADAC-Mitglied ist zwar 21 Jahre dabei - aber der Trend geht generell dahin, sich weniger langfristig zu binden. Mitglieder achteten heute stärker darauf, was die Mitgliedschaft ihnen persönlich bringe, sagte ein ADAC-Sprecher. Deshalb wolle der ADAC stärker differenzieren und mehr Angebote für einzelne Zielgruppen machen.