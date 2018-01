40 Jahre Biathlon-Weltcup Große Eröffnungsfeier am Abend in Ruhpolding

In Ruhpolding wird heute der Biathlon-Weltcup mit einer Feier und dem Einzug der Sportler aus über 30 Nationen eröffnet. Mit dabei werden auch die deutschen Biathleten sein. Im Rahmenprogramm tritt die Bayern1-Band auf.

Logistische Herausforderung

Bis zum kommenden Sonntag (14.01.18) werden zu den verschiedenen Wettkämpfen rund 90.000 Biathlonfans erwartet. Rund 1.400 ehrenamtliche Helfer arbeiten mit, dass die sportliche Großveranstaltung wieder ein voller Erfolg wird. Jedes Jahr ist der Biathlonweltcup für die Organisatoren eine logistische Herausforderung. In der Chiemgau-Arena wurden 16 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und fast 100 Stunden lang die Pisten präpariert. Dafür wird eigens im Winter ein riesiges Schneedepot angelegt.

Glühwein, Semmeln und Brezn

Biathlon-Fuchs Beppo

Bis zum Sonntag werden den Stadionbesuchern rund 7.000 Liter Glühwein ausgeschenkt, 2.300 Semmeln mit Wurst und Käse belegt und 1.750 Butterbrezn geschmiert und eine Tonne Würstl verkauft. 250 Medienvertreter wurden für die Berichterstattung akkreditiert. Vor 40 Jahren begann der Biathlon-Boom im noch kleinen familiären Stadion am Fuß des Zirnbergs. Damals war Biathlon eine Randsportart, die von Jahr zu Jahr immer mehr Zuspruch erhielt. Inzwischen müssen Besucher der Veranstaltung fast ein Jahr im voraus buchen, um in Ruhpolding für den Biathlon-Weltcup ein Zimmer zu bekommen. Auch die Nachbargemeinden wie Siegsdorf, Inzell oder Reit im Winkl sind so gut wie ausgebucht.