München-Sendling 15-Jährige stürzt durch Glasdach - schwer verletzt

Der Geburtstag einer 15-Jährigen endet in Sendling mit schweren Verletzungen: Mit Freundinnen war das Mädchen auf das Dach einer Lagerhalle geklettert. Dort gab ein Glasdach nach, die Jugendliche stürzte sechs Meter in die Tiefe.

Eine Jugendliche ist auf dem Dach einer leer stehenden Lagerhalle durch ein Glasdach gebrochen und rund sechs Meter tief gestürzt. Die 15-Jährige wurde schwer verletzt. Wie Polizei und Feuerwehr heute berichten, war die Jugendliche am vergangenen Freitag – ihrem Geburtstag – gemeinsam mit etwa zehn Freundinnen und Freunden auf das Dach gestiegen. Plötzlich gab eine zwei Quadratmeter große Glasplatte unter der 15-Jährigen nach. Das Mädchen kam mit Knochenbrüchen und inneren Verletzungen in eine Klinik. Ein Kriseninterventionsteam betreute anschließend deren Eltern und Freunde.

14-Jährige bricht durch Glaskuppel

Stürze durch einbrechende Dachverglasungen passieren immer wieder. So brach an Silvester ebenfalls in München ein 14-Jährige bei einem Selfie durch die Glaskuppel eines Flachdachs und wurde schwer verletzt.