Erste Unfälle auf bayerischen Seen Auf dünnem Eis

Es wird wärmer, die Eisdecke dünner - auch auf den vielen zugefroreren Seen in Bayern. Heute Mittag brach ein Mann auf dem Chiemsee ein, auch auf Königsee und Ammersee gab es Eisunfälle. Alle Verunglückten konnten gerettet werden. Die Polizei warnt vor Spaziergängen auf Seen und Flüssen in Bayern. Es bestehe Lebensgefahr.

Viel Sonne und Temperaturen teils deutlich über Null - nach Wochen der extremen Kälte hat der Wetterumschwung Bayern erreicht. Und das hat Folgen, gerade auf den größeren Seen in Oberbayern, von denen die meisten zuletzt zugefroren waren.

Rettungshaubschrauber im Einsatz

Chiemsee, heute kurz vor 12 Uhr: Ein 23 Jahre alter Mann bricht bei einem Spaziergang auf dem größten See im Freistaat ein. Die Wasserrettungskräfte werden sofort alarmiert und helfen dem Mann aus der Notlage - er bleibt unverletzt, abgesehen von einer leichten Unterkühlung. Mit dabei beim Einsatz ist auch der Rettungshubschrauber Christoph 14. Der muss kurz darauf zu einem zweiten Eis-Unfall fliegen. Zum Königsee. Dort sind ein älterer Mann und ein Kleinkind eingebrochen. Auch hier sind die Retter rechtzeitig zur Stelle, auch hier geht alles glimpflich aus, der Mann und das Kind kommen mit leichten Unterkühlungen davon.

Dass gerade auf den großen oberbayerischen Seen die Eisdecken schon jetzt wieder gefährlich instabil sind, untermauert eine Meldung vom Ammersee. Hier brach heute eine 51 Jahre alte Spaziergängerin ins vermeintlich sichere Eis ein. Sie erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei warnt vor Lebensgefahr

Auch wenn es dem Unfallopfer vom Chiemsee nach Polizeiangaben inzwischen wieder gut geht: die Polizei hat hier Sorge vor weiteren Eiseinbrüchen. Und diese Sorge scheint angesichts des traumhaften Spazierwetters vollauf berechtigt. Wie der Polizeihubschrauber "Edelweiß 5" und die Wasserschutzpolizei beobachtet haben, waren auch nach dem Unfall noch rund 50 weitere Personen auf dem Eis unterwegs. Die Polizei konnte sie sicher vom See bringen - und warnt alle "Nachahmer" eindringlich vor Spaziergängen auf den Seen. Es bestehe Lebensgefahr, so die Polizei. Und zwar aufgrund der warmen Witterung nicht nur auf dem Ammersee, dem Königsee und dem Chiemsee. Sondern auch auf anderen Seen im Freistaat.