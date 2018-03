Jetzt treten sie an Bayerische Athleten bei den Paralympics in Pyeongchang

Sieben Athleten aus Bayern sind unter den rund 570 Sportlern, die um Medaillen kämpfen.

Anna-Maria Rieder - Para Ski Alpin

Das Küken im Team der Bayern ist die 18-jährige Anna-Maria Rieder - als Frühchen - in der 25. Woche auf die Welt gekommen und schon von den Ärzten aufgegeben - startet die Oberammergauerin im Para Ski Alpin. Die 18-jährige ist trotz iher Halbseitenlähmung eine der Medaillenhoffnungen.

Georg Kreiter - Mono-Skifahren

Immer für eine Überraschung gut ist der 33-jährige Georg Kreiter aus Thanning bei Wolfratshausen - Kreiter ist Doppelweltmeister im Mono-Skifahren. Nach einem Motorradunfall ist Kreiter querschnittsgelähmt.

Anna Schaffelhuber Para Ski Alpin

Anna Schaffelhuber im Rennen

Topfavoriten ist die 25-jährige Anna Schaffelhuber. Sie wurde mit einer inkompletten Querschnittlähmung geboren und ist auf den Rollstuhl angewiesen. Bei den letzten Paralympischen Spielen in Sotschi. hat sich die Münchnerin alle fünf möglichen Goldmedaillen im Para Ski Alpin erkämpft - und auch für diese Paralympics will Schaffelhuber an die Erfolge anknüpfen. Ihr Ziel sei es wieder fünf mal ganz nach vorne zu fahren aber sie sei realistisch genug zu wissen, dass es sehr schwer werde an die Erfolge von den Paralympics in Sotschi im Jahr 2014 anzuknüpfen, so Anna Schaffelhuber.

Allgäuer Hoffnungen im Rollstuhl-Curling

Im Rollstuhlcurlingteam vertreten drei Allgäuer Deutschland: Martin Härtl aus Nesselwang, Wolf Meißner und Christiane Putzich beide aus Füssen - die Curler hoffen auf einen guten Platz im Mittelfeld oder vielleicht sogar einen Platz auf dem Stockerl. Und auch im Ski nordisch hat Clara Klug aus München gute Chancen - die 23-jährige blinde Parabiathletin möchte sich den Traum von einer Paralympics Medaille erfüllen.