Schieflage Bagger-Bergung in Münchner Innenstadt verzögert sich

Die Bergung des umgestürzten Baggers in der Münchner Sonnenstraße verzögert sich weiter. Der Grund: Weil der Bagger völlig verdreht in der Grube liegt, kann er in dieser Schieflage nicht gehoben werden.

Zunächst musste der sogenannte Ausleger – also der Greifarm - demontiert werden. Erst nach mehreren Stunden ist dies den Experten am Samstagvormittag gelungen. Anschließend muss der Bagger aber mglicherweise noch weiter zerlegt werden, um die zig Tonnen schwere Maschine mit Drehkranz und Führerhaus dann mit einem Spezialkran heben zu können.

















Die Bergung des durch eine Betondecke gestürzten Baggers in der Münchner Innenstadt wird sich voraussichtlich noch bis Samstag Mittag hinziehen. Ein Spezialkran für 400-Tonnen-Lasten musste dafür aus Ingolstadt geholt werden. Er soll ab 7 Uhr früh zum Einsatz kommen.

Weiterer Ablauf unklar

Wann die Bergung durchgeführt werden kann, war am Samstagmittag noch nicht absehbar. Laut Johann Würz von der Bauleitung kann sich die Bergung bis in den Nachmittag oder gar in den Abend hinziehen.

Betondecke eingebrochen

Der Bagger war am Donnerstag auf einem Baustellengelände fünf Meter tief in eine Baugrube gestürzt. Die Betondecke, auf der sich das befand, hielt nach Angaben der Feuerwehr dem Gewicht nicht mehr stand. Die Sonnenstraße, ein Teil des Altstadtrings in der Münchner Innenstadt, ist derzeit nur für Fußgänger freigegeben.