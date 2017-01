Obama nimmt Abschied Letzte Pressekonferenz des US-Präsidenten

Die Umzugskisten sind bereits gepackt. Familie Obama nimmt Abschied. Am Freitag ist die offizielle Amtseinführung des neuen US-Präsident Donald Trump. Nach acht Jahren verlässt Obama das Weiße Haus, nicht ohne eine letzte Pressekonferenz.

Langsam aber sicher brechen die letzten Stunden für Barack Obama im Weißen Haus an: Zwei Tage vor dem Wechsel verabschiedet sich der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von den Pressevertretern mit letzten Worten zu seinen acht Jahren im Amt. Mit kritischen Bemerkungen zu seinem umstrittenen Nachfolger Trump hatte Obama sich bisher zurückgehalten. Er legt nach eigenem Bekunden großen Wert auf eine friedliche Übergabe der Macht.

Emotionaler Abschied in Chicago

Seine letzte große Rede vor tausenden Anhängern hielt Obama vergangene Woche in Chicago. Dabei forderte er von seinen Landsleuten Geschlossenheit. Demokratie könne nur funktionieren, wenn das Land geeint sei. Ungleichheit und Rassismus müssten überwunden werden. Obama räumte ein: die Fortschritte im Land seien "uneben" verlaufen. Bisweilen wirke es auch, als ob auf "alle zwei Schritte nach vorn" ein "Rückschritt" erfolgt sei. Sein Glaube an die USA sei in den vergangenen acht Jahren jedoch nur gestärkt worden. "Die Zukunft sollte unsere sein."















Außenpolitische Erfolge und Misserfolge Zum historischen Handschlag zwischen Barack Obama und Raul Castro kam es am 11. April 2015 in Panama-City. Er bedeutete die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen und das Ende der jahrzehntelangen Eiszeit. Als Erfolg kann auch auch das Nuklearabkommen mit dem Iran gesehen werden. Den unpopulären Militäreinsatz im Irak beendete er. Das Verhältnis zu Russland kühlte merklich ab durch den syrischen Bürgerkrieg, den Ukraine-Konflikt und den mutmaßlichen russischen Hackerangriff während des US-Wahlkampfs.

Im Herbst 2008 wurde Obama ins Weiße Haus gewählt und am Anfang musste er schwierige Zeiten überstehen, Reformpläne zurückstellen, mit der Macht der Republikaner klar kommen. Und das, was er als Erfolg verbuchte, nämlich Obamacare, die Gesundheitsreform, droht nun wieder rückgängig gemacht zu werden vom neuen US-Präsidenten Trump.

Und jetzt? Reden? Reisen? Oktoberfest?

Kommt Obama zum Oktoberfest? Die Einladung von Münchens OB Reiter steht. Auf der Wiesn muss sich Obama dann aber an größere Trinkgefäße gewöhnen.

Ab Freitag kann sich Obama öffentlich freimütiger äußern als bisher, ist Herr über seine Termine und kann Geld verdienen. Wie aus seinem Umfeld verlautete, nahm er bereits Kontakt zu dem Hollywood-PR-Agenten Ari Emanuel auf. Dabei könnte es unter anderem um Engagements als Redner gegangen sein. Mit 55 Jahren ist Obama noch äußerst jung für einen scheidenden Präsidenten. Er hat, ebenso wie seine Frau, ausgeschlossen, sich noch einmal um ein politisches Amt zu bewerben. Doch er hat in Aussicht gestellt, in der nationalen Debatte weiter aktiv zu bleiben. Möglicherweise nutzt er seine Zeit auch, um freier auf Reisen zu gehen als in den letzten acht Jahren. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter lud Obama zum Oktoberfest ein. Der scheidende US-Präsident selbst hatte vergangenes Jahr gesagt, dass er nach seiner Amtszeit gerne mal als Privatmann auf die Wiesn kommen wolle.