Emotionale Abschiedsrede Obamas Mahnung an Amerika

Yes we can: am Schluss seiner Abschiedsrede wiederholte der scheidende US-Präsident Obama die Worte, die als Motto über seiner Amtszeit standen. Doch die Bilanz ist gemischt. Zukunftsaussichten? "Unsere Demokratie ist in Gefahr, wenn wir sie für selbstverständlich halten."

Barack Obama kam für seine Abschiedsrede nach Chicago zurück: in die Stadt, in der seine politische Karriere begann. Und von der aus vor über acht Jahren seine optimistische Botschaft von Hoffnung und Wandel die Nation eroberte. Noch immer glaube er an die Macht der Veränderung, betonte Obama, auch wenn der Fortschritt in den USA nicht immer geradlinig verlaufe:

"Nach zwei Schritten vorwärts fühlt es sich oft an als gehen wir wieder einen Schritt zurück." Barack Obama

Es war eine der wenigen Anspielungen auf den Wahlsieg Donald Trumps. Als Obama seinen Namen erwähnte und die Menge daraufhin buhte, mahnte Obama, der friedliche Machtwechsel gehöre zu den Stärken der amerikanischen Demokratie. Ansonsten kritisierte Obama seinen Nachfolger nur indirekt: indem er sich zum Beispiel gegen die Diskriminierung muslimischer Amerikaner aussprach. Wichtiger war Obama, den Blick optimistisch nach vorne zu richten. Amerika habe allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen.

Die Leistungsbilanz aus Obamas Sicht ...

Geschickt ließ Obama jene Erfolge seiner Amtszeit einfließen, auf die er besonders stolz ist: die Rettung der Wirtschaft vor dem Kollaps, die Einführung einer Krankenversicherung für alle, die historische Wende in der Kuba-Politik. Doch Obamas Abschiedsrede war keine bloße Leistungsbilanz. Es war auch eine Mahnung an alle Bürger, sich aktiv für die Demokratie einzusetzen: "Unsere Demokratie ist dann in Gefahr", sagte Obama, "wann immer wir sie für selbstverständlich halten."

... und eine Warnung vor den Filterblasen der Meinungsbildung

Seine Landsleute rief der scheidende Präsident zur Geschlossenheit auf. Die Demokratie sei gefährdet, wenn die Gräben zwischen Arm und Reich, zwischen den ethnischen Gruppen und zwischen den Parteien immer größer werden. Zugleich warnte Obama davor, sich in Echokammern im Internet zurückzuziehen, in denen immer nur die eigenen Vorurteile bestätigt werden.

"Wir fühlen uns zunehmend so sicher in unseren Filterblasen, dass wir nur noch die Informationen akzeptieren, die unseren Meinungen entsprechen. Anstatt unsere Meinung auf der Grundlage von Fakten zu bilden." Barack Obama

Danke, Michelle!

Emotional wurde Obamas Abschiedsrede, als er seinen Kindern und seiner Frau Michelle dankte:

"In den vergangenen 25 Jahren warst Du nicht nur meine Frau und Mutter meiner Kinder. Du warst auch mein bester Freund. Du hast eine Rolle übernommen, nach der Du nicht gefragt hast. Und Du hast sie Dir zu eigen gemacht. Mit Eleganz, mit Stärke, mit Stil und gutem Humor." Barack Obama

Am Ende schloss sich der Kreis, als Obama sein Wahlkampf-Motto von vor acht Jahren wiederholte: Yes we can. Auch wenn Obamas Bilanz nach acht Jahren durchwachsen ist, als charismatischer Redner wird er lange Zeit in Erinnerung bleiben.

