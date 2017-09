NSU-Prozess Anklage fordert lebenslänglich für Zschäpe

Welches Strafmaß die Bundesanwaltschaft genau für die fünf Angeklagten verlangen wird, ist noch unklar, denn noch läuft das Plädoyer. Klar ist aber bereits: für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe wird es auf lebenslänglich hinauslaufen.

Expertenblog

Bundesanwalt Herbert Diemer hat gleich zu Beginn des heutigen Verhandlungstages klargestellt: Zschäpe sei für jeden einzelnen der zehn Morde des NSU an neun Migranten und einer Polizistin verantwortlich und schon allein dafür komme nur eine lebenslange Haftstrafe in Frage. Dazu komme unter anderem noch ihre Beteiligung an zwei Sprengstoffanschlägen in Köln und weiteren dem NSU zur Last gelegten Taten. Dass die Bundesanwaltschaft am Ende wohl eine lebenslange Haftstrafe für Zschäpe fordern wird, ist keine Überraschung:

Laut den bisherighen Ausführungen der Anklagebehörde war Zschäpe nicht nur Mitwisserin aller Taten des NSU, sondern auch Mittäterin: Sie habe die Finanzen und Kommunikationsmittel der Gruppe verwaltet, die Fassade aufrecht erhalten und quasi als Tarnkappe fungiert – ohne sie wären die Taten nicht, möglich gewesen. Vermutlich am Nachmittag wird die Bundesanwaltschaft dann ihre konkreten Strafmaßforderungen stellen – dann wird sich zeigen, ob sie bei Zschäpe eine besonderer Schwere der Schuld sieht und ob sie eine Sicherungsverwahrung für die Hauptangeklagte beantragen wird.