Reaktionen NPD-Urteil "Gefahr geht von neuen Nazis aus"

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt gibt zu bedenken, dass es dabei ja gar nicht so sehr um die NPD gehe: "Die eigentliche Gefahr geht von den jungen, von den neuen Nazis aus, die nicht in der NPD organisiert sind, und vom Rechtspopulismus. Das müssen wir bekämpfen. Hier müssen wir aktiv sein, bei denen, die Flüchtlingsheime anzünden in dieser Republik, bei denen, die die Demokratie infrage stellen."

Die NPD ist in den vergangenen Jahren deutlich geschrumpft, Politikforschern zufolge sind manche Mitglieder zu extremeren Gruppierungen abgewandert, andere zur AfD mit ihrem bürgerlicheren Image. Eine Einschätzung, die SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann teilt:

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass die AfD viele NPD-Anhänger angezogen hat. Viele sind sicher auch in die AfD eingetreten, das hat die NPD personell geschwächt. Sie hat inzwischen nur noch rund 5.000 Mitglieder." SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann

Verfassungsfeindlich, aber ohne echten Schaden

zum Video mit Informationen Karlsruhe urteilt NPD wird nicht zerschlagen Die rechtsextremistische NPD wird nicht verboten. Einen entsprechenden Antrag des Bundesrats wies das Bundesverfassungsgericht zurück. Eine Gefahr für die freiheitliche Demokratie gehe von der NPD nicht aus. Von Jürgen P. Lang [mehr - zum Video mit Informationen: Karlsruhe urteilt - NPD wird nicht zerschlagen ]

Ein maßgeblicher Faktor für die Argumentation der Verfassungsrichter, wonach die NPD zwar verfassungsfeindlich und mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt ist - aber eben nicht groß genug, um ihre Ziele auch durchzusetzen und der Demokratie in Deutschland echten Schaden zufügen zu können. Fragt sich, wie das Urteil ausfallen würde, wenn eine rechtsextreme Partei großen Zulauf bekäme - es drängt sich der Eindruck auf, dass die höchsten deutschen Richter dann anders entscheiden würden. Zumal Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle sagte, der Zweifel an einem erfolgreich durchführbaren Parteiverbotsverfahren sei jetzt beseitigt: "Vor diesem Hintergrund können die Erfolgschancen etwaiger künftiger Parteiverbotsverfahren sehr viel besser eingeschätzt werden. Sie dürften auch sehr viel zügiger durchführbar sein."

Wird staatliche Finanzierung entzogen?

Mit Blick auf den aktuellen Fall, also die NPD, hat das Bundesverfassungsgericht betont, der Gesetzgeber könne ja entscheiden, ob es nicht auch noch andere Möglichkeiten gebe. Etwa den Entzug der staatlichen Finanzierung. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere sagte, er wolle das prüfen lassen. Unionsfraktionschef Volker Kauder fügte hinzu, noch wisse man nicht, unter welchen Voraussetzungen ein Ausschluss aus der Parteienfinanzierung möglich ist.

"Da kann man nicht nach dem Motto arbeiten: der NPD geben wir einfach keine Mittel mehr, sonst scheitern wir wieder vor dem Bundesverfassungsgericht. Da müssen nämlich Richtlinien, gleiche Grundsätze angewandt werden. Das wird eine Entscheidung sein, die nicht mehr in dieser Legislaturperiode möglich sein wird." Volker Kauder

Die Höhe der staatlichen Finanzierung einer Partei bemisst sich danach, wie sie bei Wahlen abschneidet. Auch das Spendenaufkommen ist wichtig. Der NPD stehen derzeit pro Quartal rund 280.000 Euro an Steuermitteln zu. Der rechtsextremen Partei diese Zuwendung zu entziehen, ist keine ganz neue Idee, bekommt aber nun durch das höchstrichterliche Urteil neuen Schwung.