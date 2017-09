Lebensmittelwarnung Hersteller Nocker ruft noch mehr Wurst zurück

Die Ostallgäuer Firma Otto Nocker hat den Rückruf eines ihrer Wurstprodukte erweitert. Weitere Chargen des Produkts "Lyoner, in Streifen geschnitten" sind betroffen. Sie sind laut der Germaringer Firma Nocker mit Listerien verunreinigt.

Durch mögliche Verunreinigungen könne es beim Verzehr zu gesundheitlichen Problemen kommen, so Nocker. Betroffen sind nun auch 1-Kilo-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 8. September und die 300-Gramm-Packungen, die bis zum 10. September haltbar sind. Das Produkt werde nur in Bayern verkauft und könne in den Märkten auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden.

Listerien in der Wurst

Grund der Warnung ist laut Nocker "eine mikrobiologische Verunreinigung mit Listeria monocygotenes", auch auf der Seite www.lebensmittelwarnung.de wird darauf hingewiesen. Listerien treten vor allem bei Hygieneproblemen in Lebensmitteln auf.

Nicht der erste Rückruf bei Nocker

Bereits vor knapp einer Woche hatte Otto Nocker mehrere Chargen der Lyoner zurückgerufen. Betroffen waren die 1-Kilo-Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 23., 18. und 16. September 2017 sowie die 300-Gramm-Packungen, die bis zum 15., 18. und 24. September haltbar sind.

Nocker gehört zur insolventen Lutz-Gruppe

Die "Genussprofis aus dem Allgäu", wie sich die Firma selbst nennt, gehören zur insolventen Lutz Fleischwarengruppe. Bei Otto Nocker in Germaringen sind über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Erst vor kurzem war der Verkauf an die Vion-Gruppe bekannt gegeben worden. Der große deutsch-niederländische Fleischproduzent hat seine Deutschlandzentrale in Buchloe.