Holland-Ware mit Insektizid Ekel-Eier nun auch in Bayern gefunden

Eier aus mit Fipronil belasteten Chargen sind in Oberbayern in den Handel gelangt. Ein BR-Hörer kaufte vor einigen Tagen im Aldi-Markt in Ottobrunn einen Karton der Eigenmarke Landvogt. So hat der Eier-Skandal aus den Niederlanden nun auch Bayern erreicht.

Nach einem Vergleich mit den bei BR24 veröffentlichten Chargennummern habe der Hörer festgestellt, dass die Eier in seinem Kühlschrank dazu gehören. Der Mann meldete sich am frühen Nachmittag beim Bayerischen Rundfunk. Bisher war nur bekannt gewesen, dass es Lieferwege der mit dem Insektizid Fipronil belasteten Eier aus den Niederlanden auch nach Bayern gebe.

Die Verbraucherzentrale Bayern rät, die Eier zu überpfüfen und gegebenenfalls zurückzugeben. Händler sind laut Susanne Moritz von der Verbraucherzentrale dazu verpflichtet, das Geld zurückzugeben und die Eier anzunehmen. Sie warnt ausdrücklich vor dem Konsum.

Gefährliches Insektizid

Laut deutschem Bundesinstitut für Risikobewertung sind die Werte der belasteten Holland-Eier bei normalen Verzehrmengen ungefährlich. Dennoch sollten die Eier vorsorglich nicht verzehrt werden, so das LGL. Für Kinder besteht aber tatsächlich eine erhöhte Gesundheitsgefahr. In höheren Dosen kann Fipronil zu Augenreizungen oder Übelkeit und Erbrechen führen.

"Nach heutigem Erkenntnisstand handelt es sich um Eier mit den folgenden Printnummern: 1-NL-4331901, 1-NL-4035701, 1-NL-4339912, 1-NL-4339301. Diese sollten vorsorglich nicht konsumiert werden." Aus der LGL-Pressemitteilung, die dem BR vorliegt

Was ist Fipronil?

Fipronil wird unter anderem als Pflanzenschutzmittel und in der Tiermedizin gegen Flöhe und Zecken bei Katzen und Hunden, aber auch zur Bekämpfung von Läusen, Schaben und Milben eingesetzt. Die Anwendung bei Tieren, die Lebensmittel liefern, ist verboten. In Tierversuchen hat sich Fipronil als akut giftig erwiesen. Der Stoff kann Schäden am Nervensystem und an Organen wie Leber, Nieren oder Schilddrüse verursachen. Die aktuell gemessenen Fipronil-Werte in den Eiern überschreiten aber nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) nicht die Referenzwerte, bis zu denen Lebensmittel ohne erkennbares Risiko aufgenommen werden können.

Kritik von der SPD

Florian von Brunn

Die SPD hat das Landesamt inzwischen für dessen Informationspolitik scharf kritisiert: Ihr Verbraucherschutzexperte Florian von Brunn sagte, er fordere die Staatsregierung auf, den Fall genau zu untersuchen, lückenlos aufzuklären und die Bevölkerung transparent und umfassend aufzuklären. Laut von Brunn hat sich das Landesamt nicht gerade mit Ruhm bekleckert: Zuerst habe es geheißen, es seien keine Eier nach Bayern gelangt, jetzt auf einmal doch. Dies sei wenig vertrauenserweckend.

Unterdessen hat sich auch Verbraucherschutzministerin Ulrike Scharf mit einer Erklärung gemeldet, in der sie umfassende Aufklärung ankündigt:

"Mein Ministerium hat die zuständigen Behörden in Bayern bereits angewiesen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Außerdem stehen die bayerischen Behörden in engem Kontakt mit den anderen Ländern und dem Bund. Es ist konsequent, dass verschiedene Unternehmen Eier aus niederländischen Betrieben aus dem Handel nehmen. Die betroffenen Eier sollten vorsorglich nicht konsumiert werden." Ulrike Scharf

Vor allem NRW und Niedersachsen betroffen

Der niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer

In Holland wurde Fipronil in Eiern von zahlreichen Geflügelbetrieben nachgewiesen - diese sind inzwischen auch in mehreren Bundesländern aufgetaucht und wurden aus dem Handel genommen. Hunderttausende belastete Eier sind allein nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen exportiert worden.

Das giftige Insektizid Fipronil wurde auch in mindestens fünf deutschen Betrieben benutzt, wie das niedersächsische Landwirtschaftsministerium in Hannover mitteilte. In einem Betrieb wurden Spuren des Stoffes in den Eiern gefunden.

Erste Händler nehmen NL-Eier aus dem Verkauf

Ei mit der Kennzeichnung NL - Niederlande

Der Lebensmittelhändler Rewe und seine Discounttochter Penny nehmen Eier aus den Niederlanden nach eigenen Angaben vorsorglich aus dem Verkauf. "Sollten Kunden bereits Eier mit der Kennzeichnung NL bei uns gekauft haben, so können sie diese zurückgeben und bekommen den Verkaufspreis erstattet", erklärte der Leiter des Qualitätsmanagements, Klaus Mayer. Die niederländische Lebensmittelaufsichtsbehörde NVWA untersucht nun auch solche Nahrungsmittel auf Spuren von Fipronil, die Eier enthalten wie Mayonnaise, Pasta oder Eis.

Der europäische Eier-Markt in der Kritik

Mehr als 230 Eier isst statistisch gesehen jeder Bundesbürger im Jahr. Viele davon sind bereits verarbeitet aus zusammengerührtem Flüssig-Ei oder getrocknetem Ei-Pulver. Beim frischen Frühstücksei gibt es immer wieder Skandale wegen Salmonellen oder jetzt mit dem Insektengift Fipronil. Dabei spielen Ländergrenzen oft keine Rolle mehr. Auch aus Deutschland werden Eier in alle Welt exportiert, vor allem in die USA und nach Japan.

Made in Germany - kein Gütesiegel

Mai 2015: Salmonellen-Skandal bei Bayern-Ei

Auch unter deutschen Erzeugern gibt es schwarze Schafe. Experten wie der Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen sagen einen Rückgang der heimischen Eierproduktion voraus. Die Menge der Importe könnte also weiter zunehmen, vor allem bei Eipulver aus Indien oder der Ukraine.

Bei frischen Eiern achtet man am besten auf regionale Herkunft und bezahlt dafür ein bisschen mehr. Seit dem Verbot der umstrittenen Käfighaltung für Legehennen treten auf dem Markt für frische Eier immer wieder Lieferengpässe auf. Dann wird kräftig geschummelt. Landwirte beklagen, dass es zur Hochsaison um die Osterzeit zu illegalen Importen kommt. Eier aus Käfighaltung wurden dann denen aus Bodenhaltung beigemischt. Damit können Erzeuger und Lieferanten hohe Preisvorteile erzielen. Verbraucher bekommen davon nichts mit. Im Schadensfall, bei Salmonellen oder Umweltgiften wie im Fipronil-Skandal kommt die Meldung meist zu spät, und viele der Eier sind schon verzehrt.