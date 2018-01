Beispiel Osterhofen Zahl getrennt-geschlechtlicher Schulen im Freistaat geht zurück

Immer weniger Mädchen und Buben besuchen in Bayern eine getrennt-geschlechtliche Schule. Nach Angaben des Kultusministeriums ist deren Zahl innerhalb von fünf Jahren um ein Viertel gesunken. Weil die Schülerzahlen zurückgehen, öffnen sich die Schulen für das jeweils andere Geschlecht oder fusionieren, wie in Osterhofen geschehen.

In vielen bayerischen Städten gibt es Mädchen- oder Bubenschulen – doch es werden weniger. Waren im Schuljahr 2011/12 noch etwa 125 Schulen reine Buben- oder Mädchenschulen, waren es 2016/17 rund 100, wie ein Sprecher des Kultusministeriums mitteilte. Seinen Worten zufolge gab es an diesen Schulen aber immer schon Ausnahmen, sodass auch einzelne Kinder des jeweils anderen Geschlechts unterrichtet wurden.

Fusion rettet Realschulstandort Osterhofen

Grund für die Schulen sich zu öffnen, sei häufig die rückläufige Schülerzahl, sagte der Ministeriumssprecher. So zog in den Sommerferien im niederbayerischen Osterhofen (Landkreis Deggendorf) die katholische Mädchenrealschule in das Gebäude der staatlichen Bubenrealschule mit ein, um den Realschulstandort zu retten.

In Osterhofen mussten getrennte Toiletten eingerichtet werden, und im Lehrerzimmer hieß es: zusammenrücken. Nach Auskunft des stellvertretenden Schulleiters Gregor Schießl wechselte nicht einmal ein Dutzend Mädchen an eine andere Mädchenrealschule in einem der umliegenden Orte. Von den Jungen sei aufgrund der Fusion keiner weggegangen.

"Wir haben versucht, das Beste aus beiden Schulen zusammenzuführen." Gregor Schießl, stellvertretender Leiter der Realschule Osterhofen, zur Zusammenlegung

Öffnung der Realschulen in Günzburg fürs jeweils andere Geschlecht

Einen ähnlichen Weg gingen die Verantwortlichen im schwäbischen Günzburg. Dort unterrichten die Buben- und die Mädchenrealschule nun auch Mädchen beziehungsweise Buben.

BLLV-Präsidentin zu den Vor- und Nachteilen

Auf die Frage, welche Vor- oder Nachteile getrennt-geschlechtlicher Unterricht habe, sagt Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV): "Da scheiden sich die Geister." Wichtig sei, dass Eltern für ihr Kind die jeweils passende Schule fänden.

Im Schuljahr 2016/17 zählte das Kultusministerium im Freistaat 4.600 allgemeinbildende Schulen, darunter 3.600 staatliche. Etwa 80 Prozent der getrennt-geschlechtlichen Schulen werden von Kirchen getragen. Fast zwei Drittel dieser Schulen sind Realschulen, gut 20 Prozent Gymnasien.

