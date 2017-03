Ergoldinger Bundesliga-Schiedsrichter Wolfgang Stark schreibt Geschichte

Wolfgang Stark aus Ergolding (Lkr. Landshut) wird am Wochenende Geschichte schreiben: Mit dem Fußballspiel, das Stark am Sonntag pfeift, hat er die meisten Bundesliga-Einsätze als Schiedsrichter und zieht mit einem Kollegen gleich.

Stark leitet am Sonntag das Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04, es ist der 339. Einsatz des 47-jährigen Bankkaufmanns in der höchsten Spielklasse.

Gleichauf mit Merk

Gelbe Karte im roten Trikot: Stark beim Spiel Wolfsburg gegen Bremen

Damit stellt der Niederbayer den Rekord seines ehemaligen Schiedsrichter-Kollegen Markus Merk ein. Als Basis dient die offizielle Schiedsrichter-Statistik des DFB. Sie führt bislang Merk mit 339 Bundesligaeinsätzen an der Spitze. Dem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter wurde dabei eine Partie "doppelt" angerechnet. Merk leitete am 19. November 1988 sowohl das Bundesligaspiel zwischen dem Karlsruher SC und Borussia Mönchengladbach als auch das daraus resultierende Wiederholungsspiel. Die erste Begegnung musste aufgrund eines Feuerzeugwurfs abgebrochen werden.

Letzte Saison für Stark

Seinen ersten Einsatz in der höchsten deutschen Spielklasse hatte Wolfgang Stark am 4. April 1997. Am Saisonende wird er seine Bundesligakarriere aus Altersgründen beenden.