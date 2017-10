Tierfreigelände Ludwigsthal Wölfe aus Nationalpark Bayerischer Wald ausgebrochen

Demnach brachen mehrere Wölfe aus dem Gelände am Haus der Wildnis in Ludwigsthal (Lkr. Regen) aus. Wie den Tieren die Flucht gelungen ist, ist bisher noch nicht hundertprozentig geklärt. Fremdeinwirkung durch Dritte wird nicht gänzlich ausgeschlossen, so die Nationalparkverwaltung in einer Mitteilung. Die Verwaltung habe das weitere Vorgehen mit Polizei, Regierung von Niederbayern, Landratsamt Regen und dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz abgestimmt.

"Wir setzen mit höchstem Personaleinsatz alles daran, die Tiere wieder einzufangen", sagt Nationalparkleiter Franz Leibl. Dazu werde versucht, die ausgebrochenen Wölfe anzufüttern.

"Sollte das nicht gelingen, kommen Narkosegewehre zum Einsatz. Das letzte Mittel wäre aus Sicherheitsgründen der Abschuss der Tiere." Nationalparkleiter Franz Leibl

Ein Krisenstab, der im Besucherzentrum Haus zur Wildnis eingerichtet wurde, koordiniert die Maßnahmen. Das Gelände wurde für Besucher geschlossen.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Ein Verbleib in freier Wildbahn ist ausgeschlossen. Denn dort sind die Tiere nicht lange Zeit überlebensfähig, da sie bisher ihr gesamtes Leben in menschlicher Obhut verbracht haben, so die Nationalparkverwaltung. Die Bevölkerung wird darum gebeten, auf keinen Fall Futter für die Wölfe zu deponieren, sich den Wölfen aktiv zu nähern oder sie zu fotografieren. Jede Sichtung soll dem Haus zur Wildnis (09922/5002-0) mitgeteilt werden. Nach Auffassung der Fachleute besteht derzeit keine Gefährdung für die Bevölkerung.

Immer wieder Ausbrüche

Die Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, die momentan die Lage berät, hat die Polizei eingeschaltet. Im Tierfreigelände von Ludwigsthal ist vor ein paar Jahren schon einmal ein Luchs ausgebrochen. Er war über den Zaun geklettert, in Panik, nachdem ihn wahrscheinlich unbekannte Fotografen von außen bedrängt hatten. Das Tier tauchte nie wieder auf.

Im zweiten Tierfreigelände des Nationalparks in Neuschönau im Unteren Bayerischen Wald sind vor etwa 15 Jahren schon einmal Wölfe ausgebrochen, aber nicht so viele wie diesmal. Weil es Gehegewölfe waren, hielten sie sich nicht von Menschen fern und wurden später erschossen. Wirklich gefährliche Zwischenfälle mit Menschen gab es damals aber nicht. Auch im Bayerwald-Tierpark Lohberg war vor Jahren ein Wolf entkommen. Dieses Tier wurde draußen nie mehr gefunden.