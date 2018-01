30-Jähriger verletzt Wieder Unfall in Massinger Motocross-Halle

In der Motocross-Halle in Massing im Landkreis Rottal-Inn hat es am Abend erneut einen Unfall gegeben. Ein 30 Jahre alter Motorradfahrer aus Schlüsselfeld in Oberfranken hat sich bei einem Sturz das Sprunggelenk gebrochen, wie die Polizei mitteilt. Der Mann war mit seinem Motorrad über eine Schanze gesprungen und hatte dabei die Kontrolle verloren.

Halle war tagelang geschlossen

In der Motocrosshalle kommt es immer wieder zu Unfällen. In der ersten Januar-Woche war ein 15-Jähriger aus Hof tödlich verunglückt. Der Junge war bei einem freien Training gestürzt. Er wurde schwer verletzt und starb einen Tag später im Krankenhaus. Die Halle war nach dem Unglück mehrere Tage lang geschlossen und hatte erst seit Dienstag letzter Woche wieder geöffnet.

Die Motocross-Halle in Massing existiert seit etwas mehr als drei Jahren. Sie zieht Hobby-Motorsportler aus allen Teilen Bayerns an, die hier trainieren.