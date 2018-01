Wallersdorf Die Kommunen und das Dilemma um den Flächenverbrauch

Zu Besuch bei Ottmar Hirschbichler (CSU), er ist Bürgermeister von Wallersdorf, einem Markt mit fast 7.000 Einwohnern im Landkreis Dingolfing-Landau. In seiner Gemeinde hat BMW eine 235.000 Quadratmeter große Logistikhalle gebaut, so groß wie 30 Fußballfelder. Fast 2.000 neue Arbeitsplätze sind entstanden.

"Wir haben uns auch mit der demografischen Entwicklung auseinandergesetzt und wir brauchen junge Leute am Ort, um Kindergarten, Schule und Vereine zu erhalten. Und da sind Arbeitsplätze eben sehr wichtig." Ottmar Hirschbichler, Bürgermeister Wallersdorf

Das Werkstattlager von BMW soll nun sogar erweitert werden. Dabei entstünden Freilagerflächen, Parkflächen und eine Halle mit circa 80.000 Quadratmeter. Dann müssen auch neue Wohnungen und Häuser gebaut werden. Zum Ärger der Umweltschützer.

Kommunen und Städte in der Verantwortung

Nicht nur auf dem Land, auch die Städte versiegeln zu viel Fläche, findet Claudia Bosse von der TU München. Sie sagt: Sowohl der Freistaat als auch die einzelnen Kommunen tragen dafür Verantwortung, den Flächenverbrauch zu verringern.

Für Claudia Bosse muss das künftige Landesentwicklungsprogramm unbedingt eine Obergrenze zum Flächenverbrauch beinhalten. Gleichzeitig könnte ein Zertifikatehandel zwischen allen Kommunen Bayerns um Bebauungsflächen bewirken, dass Kommunen weiter wachsen können, während andere fürs Flächensparen belohnt würden.

Trapp: viele Wohnungen im Landkreis überbelegt

Heinrich Trapp (SPD) sieht das eher skeptisch. Der Landrat von Dingolfing-Landau kennt die vielen Wünsche der Bürger in seinem Landkreis. Vor allem wenn es um neue Eigenheime geht.

"Es gibt eben sehr viele Einzelinteressen, die dann dagegen stehen, dass man sagt: Grundsätzlich bin ich ja dafür, aber ich möchte doch jetzt ein Haus bauen und da kann mir der Staat doch nicht entgegenstehen." Heinrich Trapp, Landrat von Dingolfing-Landau

Besonders zugezogene Menschen würden bei einem Baustopp von Wohngebieten in die Röhre gucken, so der Landrat. in seinem Landkreis gäbe es zurzeit sehr viele Wohnungen, die überbelegt sind. Die derzeit 12.000 Ausländer, vorwiegend Osteuropäer, würden in "prekären Verhältnissen" wohnen.