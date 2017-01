Feuerwehrmänner aus Viechtach Weltrekordversuch: 24 Stunden in voller Montur marschieren

Zwei Feuerwehrmänner aus Viechtach (Lkr. Regen) wollen heute einen Weltrekord aufstellen: Sie wollen in voller Feuerwehrmontur mitsamt Atemschutzausrüstung 24 Stunden marschieren und zwar schneller und länger als der bisherige Weltrekordhalter in dieser "Disziplin".

Der bisherige Rekord: Ein Feuerwehrmann vom Bodensee legte eine 100 Kilometer lange Strecke in 22 Stunden und 55 Minuten in kompletter Feuerwehrkleidung zurück. Jetzt soll dieser Rekord getoppt werden: Die zwei Viechtacher Feuerwehrmänner, Markus Muhrhauser (31) und Stefan Kopera (25), starten heute Abend am Antoni-Kircherl in Viechtach und laufen einen 2,5 Kilometer langen Rundkurs, den sie 50 Mal schaffen wollen.

Ausrüstung wiegt rund 30 Kilo

Sie wagen den Weltrekord-Versuch: (v.l.) Markus Muhrhauser und Stefan Kopera.

Feuerwehrkleidung, Stiefel, Helm und Sauerstoff-Flaschen der Atemschutzausrüstung wiegen rund 30 Kilogramm. Die Flaschen wollen sich die zwei Männer auf den Rücken schnallen, die Maske sollen daran hängen, also während des Laufs nicht aufgesetzt werden.

Mehrere unabhängige Schiedsrichter, die nicht von der Feuerwehr sind, kontrollieren den Weltrekordversuch, der nur für kurze Pausen und dringende Bedürfnisse unterbrochen werden soll. Helfer vom Roten Kreuz kontrollieren regelmäßig Blutdruck und Blutzuckerwerte. Die beiden Feuerwehrleute haben nämlich nicht speziell trainiert.

Für den guten Zweck

Die ganze Aktion soll auch einem guten Zweck dienen. Für jeden gelaufenen Kilometer spenden Sponsoren Geld, das dann je zur Hälfte an die Kinderkrebshilfe und an die Flutopfer von Simbach am Inn geht. Für die Flutopfer hatte Markus Muhrhauser letztes Jahr schon zwei Lastwagen voller Sachspenden gesammelt und hintransportiert.