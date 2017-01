Trotz Schnee und Eis in Ostbayern Ruhige Verkehrslage zum Wochenbeginn

Die Verkehrslage in Niederbayern und der Oberpfalz ist zum Wochenbeginn relativ entspannt, in der Nacht kam es nur vereinzelt zu Unfällen. Die Räumfahrzeuge sind unterwegs, die Straßen sind aber weitgehend frei.

In der gesamten Region ist es nach Auskunft der Polizeipräsidien in Regensburg und Straubing in der vergangenen Nacht lediglich zu Kleinunfällen gekommen.

Fahranfänger schwer verletzt

Einzige Ausnahme: Im Bereich von Kemnath (Lkr. Tirschenreuth) wurde am Sonntagabend ein 18-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Der junge Mann kam gegen 20.15 Uhr aus bislang ungeklärter auf der Staatsstraße 2177 von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 18-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wetterdienst warnt vor Glatteis

Zum Start in die neue Woche soll es wärmer werden. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) jedoch für ganz Deutschland vor Glätte und leichtem Schneefall.