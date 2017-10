Verein "Wolfsschutz Deutschland" Petition gegen den Wolfs-Abschuss im Nationalpark

Der Verein "Wolfsschutz Deutschland" will am Montag im Bayerischen Umweltministerium in München seine Petition gegen den Abschuss der Gehegewölfe im Bayerischen Wald übergeben. Die Mitglieder kritisieren das Vorgehen der Nationalparkleitung und richten ein "Gnadengesuch" an Ministerpräsident Seehofer.

Von: Renate Roßberger