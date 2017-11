Kripo ermittelt Überfall auf Tankstelle in Pocking

Zwei bislang unbekannte Männer haben in Pocking eine Tankstelle überfallen. Die beiden bedrohten eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und konnten anschließend mit einem vierstelligen Eurobetrag flüchten. Die Fahndung verlief bisher erfolglos.

Die beiden schwarz gekleideten und maskierten Männer waren um kurz nach 20.00 Uhr gesten Abend in der Tankstelle aufgetaucht. Dort bedrohten sie eine 52 Jahre alte Angestellte, die zuerst von einem Halloween-Scherz ausging, mit einer Schusswaffe und nahmen einen vierstelligen Eurobetrag aus der Kasse. Die Frau blieb unverletzt. Anschließend flüchteten die beiden Räuber. Eine umfangreiche Fahndung nach dem Duo, auch per Hubschrauber, blieb in der Nacht ohne Erfolg.

Fahndungsaufruf mit Täterbeschreibung

Beide Täter sollen laut Beschreibung recht jung sein, vermutlich 20 bis 25 Jahre und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Der eine trug demnach eine schwarze Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen, die unterhalb der Knie endeten, dazu zwei schwarze Kapuzenpullis übereinander. Die Kapuze des unteren Pullis war über den Kopf gezogen. Außerdem trug der Mann graue Arbeitshandschuhe mit weißer Aufschrift und eine weiße Halloween-Maske mit sternförmigen Augen. Der zweite Mann war mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpulli und schwarzen Sportschuhen mit weißen Sohlen bekleidet. Zudem trug er schwarze Handschuhe und eine schwarze Skimaske.