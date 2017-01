"Elefantentreffen" in Thurmansbang Biker-Wahnsinn im Bayerischen Wald

Tausende Biker treffen sich an diesem Wochenende im Hexenkessel von Solla bei Thurmansbang (Lkr. Freyung-Grafenau) zur weltgrößten Winterveranstaltung für Motorradfahrer, dem sogenannten "Elefantentreffen". Hartgesottene campieren bereits seit einer Woche auf dem Gelände.

Erwartet werden Motorradfreunde aus ganz Europa in Solla. Wie viele Biker es insgesamt werden, ist noch nicht absehbar. Im vergangenen Jahr waren es zwischen 4.000 und 5.000.

"Das Besondere ist, dass Biker aus ganz Europa zusammenkommen. Nicht nur aus den Nachbarländern Deutschlands, sondern auch aus Skandinavien und Russland." Michael Lenzen, BVDM-Vorsitzender

Regeln für die Biker

Beim "Elefantentreffen" gibt es feste Regeln. So ist die Anreise nur mit Zweirädern oder Motorrad-Gespannen erlaubt. Quads dürfen nicht auf das Gelände. Auf den Zeltplatz darf nur mitgenommen werden, was auf die Motorräder passt. Feuerwerkskörper sind nicht erlaubt. Auf ein Festzelt, Livemusik und andere Animationen wird bewusst verzichtet. Die Biker mögen es kalt und frostig. Bei wärmeren Temperaturen verwandelt sich das Gelände in eine einzige Matschpiste.

Elefantentreffen mit Tradition Der Name "Elefantentreffen" geht zurück auf ein Motorradmodell der Marke Zündapp KS 601. Das Modell hatte den Beinamen "Der grüne Elefant". Die ersten Treffen dieser Art fanden in Stuttgart und auf dem Nürburgring statt. Seit 29 Jahren ist Solla in der Gemeinde Thurmansbang im Bayerischen Wald Treffpunkt der Biker. Nur im Jahr 1988 musste das Treffen wegen Sicherheitsauflagen ausfallen. Veranstalter ist der Bundesverband der Motorradfahrer (BVDM).

Impressionen von 2016: