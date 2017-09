Hochschule Straubing feiert Ernennung zur Universitätsstadt

Vorab hat Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) die Bedeutung des Titels unterstrichen.

"Dass sich Regionen überdurchschnittlich entwickeln, hat immer damit zu tun, dass sie ein Universitätsstandort sind, mit einer starken Verflechtung mit der Wirtschaft." Oberbürgermeister Markus Pannermayr

1.000 Studienplätze und bis zu 80 Professuren sollen in Straubing bis 2019 geschaffen werden. Geforscht und gelehrt werden soll hier vor allem rund um das Thema nachwachsende Rohstoffe.

Kein besserer Standort

Für Oberbürgermeister Pannermayr könnte es dafür keinen besseren Standort geben. "Unsere Region lebte immer schon von und mit den Rohstoffen. Einerseits der Gäuboden, andererseits der Bayerische Wald mit seinen Waldvorkommen", sagt Pannermayr.

"Insofern hat das Thema hier seine Wurzeln. Und wenn es hier jetzt auch Flügel bekommt, also in die Zukunft aufbricht, dann passt das sehr gut zusammen." Oberbürgermeister Markus Pannermayr

Insgesamt acht Studiengänge sollen in Straubing zur Auswahl stehen, darunter beispielsweise Chemische Biotechnologie und Bioökonomie. Auf den Abschlusszeugnissen steht dann auch der Name der TU München. "Diese Strukturen wollen wir jetzt ausbauen, um Spitzenforschung nach Straubing zu bringen", so Pannermayr.

Durch die Zusammenarbeit mit der Eliteuniversität soll sich für die Studierenden in Straubing aber auch weltweit Türen öffnen.