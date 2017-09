Havarie in Straubing Frachter auf der Donau verunglückt

Am Morgen ist es bei Straubing zu einem Schiffsunfall gekommen: Ein Frachter ist auf Grund gelaufen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Unfallort. Eine Umweltkatastrophe droht aber offenbar nicht.

Nach Angaben der Feuerwehr ist ein Schiff auf Grund gelaufen und aufgerissen. Menschen kamen offenbar nicht zu Schaden. Nach ersten Angaben des Straubinger Stadtbrandrats Stephan Bachl läuft im Augenblick ein Großeinsatz. Die Schifffahrt auf der Donau ist nicht beeinträchtigt.

Taucher reparierten Leck

Ein Taucher-Einsatz am Leck war erfolgreich, so Einsatzleiter Michael Schießl von der Feuerwehr. Es konnte mittlerweile geschlossen und abgedichtet werden. Der Wasserstand im Schiff sei auch stabil.

Kein Öl ausgelaufen

Öl sei offenbar nicht ausgelaufen, so Stadtbrandrat Bachl, weil das Donauwasser gegen die Schiffswand und das Leck drückte. An der Straubinger Schleuse pumpt die Feuerwehr derzeit ein Wasser-Öl-Gemisch aus dem aufgerissenen Maschinenraum des Schiffs in Tankwagen um. Dabei wird die Feuerwehr auch von Fachfirmen unterstützt. So soll ohne größere Umweltschäden verhindert werden, dass das Schiff sinkt. Bachls Angaben zufolge sind bereits 25.000 Liter ausgepumpt worden. Auf der Donau sind Ölsperren errichtet worden, sollte doch etwas von dem Kraftstoff auslaufen.

Das Schiff hat Weizen geladen. Warum das Schiff havarierte, ist derzeit noch unklar. Nach Angaben der Polizei liegt das verunglückte Schiff außerhalb der Kagerer Schleuse, donauaufwärts. Stadtbrandrat Bachl zufolge ist das Schiff bereits heute Früh gegen 4 Uhr bei Bogen auf Grund gelaufen und ist dann weiter nach Straubing gefahren. In der Schleuse sei das Leck festgestellt worden.

Letztes Unglück vor 15 Jahren

Bereits im August 2002 gab es in der Schleuse in Straubing ein Schiffsunglück - damals mit einem Tanker. Dabei liefen rund 50.000 Liter Treibstoff aus, es bestand Explosionsgefahr. Außerdem drohte das Schiff auseinanderzubrechen.