"Joggerin-Mörder" von Kelheim Menschenrechtsgerichtshof prüft Sicherungsverwahrung

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg beschäftigt sich heute mit einem Fall aus Niederbayern. Es geht um die Sicherungsverwahrung für einen heute 38-Jährigen. Der Mann hatte vor 19 Jahren bei Kelheim eine junge Frau ermordet.

Seit der Verbüßung einer Jugendstrafe befindet sich der Mann in der sogenannten Sicherungsverwahrung, weil er weiterhin als gefährlich gilt.

Premiere für Straßburg

Die Straßburger Richter haben Deutschland wegen der Sicherungsverwahrung in der Vergangenheit schon mehrfach verurteilt. Die Praxis, gefährliche Straftäter nach Verbüßung ihrer Strafe zum Schutz der Allgemeinheit weiter in Verwahrung zu nehmen, ist mit der europäischen Menschenrechtskonvention nur schwer zu vereinbaren.

Es ist nun das erste Mal, dass sich der Gerichtshof für Menschenrechte mit der Sicherungsverwahrung für einen Jugendstraftäter befassen muss.

Der Fall des sogenannten Joggerin-Mörders

Der damals 19-Jährige hatte 1997 in einem Wald bei Kelheim eine Joggerin ermordet und sich anschließend an der Leiche vergangen. Nach Verbüßung der kompletten Jugendstrafe von zehn Jahren hatte das Landgericht Regensburg 2008 nachträglich eine Sicherungsverwahrung verhängt. Psychiater halten den Mann bis heute für hochgradig gefährlich.

Der Fall des sogenannten Joggerin-Mörders von Kelheim hat die Gerichte in Deutschland in den vergangenen zwei Jahrzehnten durch alle Instanzen beschäftigt. Vor fünf Jahren erklärte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Sicherungsverwahrung für rechtens. Im Sommer 2016 scheiterte der Mann vor dem Landgericht Regensburg mit einer Schadensersatzklage gegen den Freistaat Bayern.