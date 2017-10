Wer macht das Rennen? Stichwahl um das Amt des Regener Landrats

Mit Spannung blicken die Menschen in der Region an diesem Sonntag nach Regen, denn hier gibt es eine Stichwahl um den Landratsposten. Wer folgt auf Noch-Amtsinhaber Michael Adam (SPD)? Im Rennen sind Rita Röhrl (SPD) und Stefan Ebner (CSU).

Bei der Wahl am 24. September lag die bisherige Bürgermeisterin aus Teisnach, Rita Röhrl (SPD) zwar deutlich vor dem CSU-Mann Stefan Ebner. Sie verfehlte jedoch die absolute Mehrheit. Rita Röhrl bekam 46,9 Prozent der Stimmen. CSU-Kandidat Stefan Ebner lag bei 38,9 Prozent. Die beiden anderen Kandidaten von AfD und Grünen landeten abgeschlagen bei 8,3 bzw. 6 Prozent.

Rita Röhrl (SPD)

Rita Röhrl (63 Jahre) hat eine erwachsene Tochter. Röhrl ist seit 1978 Mitglied im Kreistag von Regen, seit 1982 im Bezirkstag von Niederbayern und seit 1990 Bürgermeisterin von Teisnach.

"Die wichtigsten Ziele für mich sind, die nächsten sechs Jahre zu nutzen, um die vom Kreistag und den Ausschüssen beschlossenen Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro gut umzusetzen. Dabei will ich nicht die Leistungsfähigkeit der Gemeinden aus dem Auge verlieren, die das alles ja über die Umlage finanzieren müssen." Rita Röhrl

Weitere Ziele für die Zukunft: Dazu zählt für Röhrl die Digitalisierung ebenso wie der weitere Ausbau der Verkehrswege im Landkreis. Bei den Schulen wird die Realschule Zwiesel im Fokus stehen, hier muss eine Entscheidung über Sanierung oder Neubau dringend getroffen werden. Als Landrätin will Röhrl ein Konzept über die künftige Zusammenarbeit der in der Kinder- und Jugendarbeit tätigen Vereine und Institutionen entwickeln. Aber auch der Erhalt der strukturell notwendigen Einrichtungen wie Hallenbäder und Sporteinrichtungen im Landkreis gehören auf ihre Agenda.

Stefan Ebner (CSU)

Stefan Ebner ist unverheiratet, hat keine Kinder und ist 37 Jahre alt. Somit ist er der jüngste der vier Kandidaten um den Job als Landrat. Der Bayerische Wald ist seine Heimat. Seit 15 Jahren ist der promovierte Volkswirt im Kreistag - jetzt als Kreisvorsitzender von Regen. Mit 100 Prozent wurde der gebürtige Viechtacher von der CSU in das Rennen um den Posten als Landrat geschickt.

Ziele hat sich Stefan Ebner viele gesetzt für die Zukunft. Er sagt Ja zum Grünen Zentrum und zur Eishalle in Regen, zum Campus in Viechtach, zur Digitalisierung und einem Gründerzentrum. Auch die Jugend liegt ihm am Herzen.

"Schaffen wir beste Voraussetzungen, damit die jungen Leute bei uns bleiben. Holen wir sie zurück in die Region. Und bieten wir ein umfangreiches Kulturangebot an, damit sich was rührt für junge Menschen." Stefan Ebner

Dem Bayerischen Wald will Ebner zu einem besseren Image verhelfen. Er sei eine Top-Region, aber der Ruf müsse besser werden. Der Bayerische Wald müsse auch als attraktive Arbeitsregion wahrgenommen werden, um Fachkräfte zu gewinnen.