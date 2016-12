Entsendung in Passau 800 Sternsinger auf die Reise geschickt

Bischof Stefan Oster hat am Nachmittag rund 800 Sternsinger im Bistum Passau auf die Reise geschickt. Im Januar dann ziehen die Kinder von Haus zu Haus, hinterlassen ihren Segen und sammeln Spenden für Kinder in Not.

Nach einer kurzen Andacht in der Kirche St. Nikola zogen die Sternsinger mit dem Bischof durch die Fußgängerzone zur Feier in den Stephansdom, wo sie auch den bischöflichen Segen erhielten. Um den 6. Januar herum werden rund 800 Sternsinger mit prächtigen Gewändern und glänzenden Kronen im Bistum Passau unterwegs sein. Sie wünschen mit ihren Liedern und Gedichten Frieden und Gottes Segen für das neue Jahr und sammeln Spenden.

"Nehmt sie freundlich auf"

Zu Beginn der diesjährigen Sternsingeraktion appellierte Bischof Oster an die Menschen im Bistum Passau.

"Nehmt sie freundlich auf. Ich bin ja selbst als Kind und Jugendlicher Sternsinger gewesen und das war schon immer frustrierend, wenn die Tür wieder zugeknallt wurde. Aber die meisten Leute sind natürlich froh und dankbar und freuen sich, wenn die Sternsinger kommen." Bischof Stefan Oster

Es sei doch schön, wenn Kinder und Jugendliche Zeugnis geben für das, was sie an Weihnachten berührt hat und dass sie Spenden sammeln für Kinder in Not, so Oster.

Rottaler Gruppe fährt ins Kanzleramt

Das Leitwort der diesjährigen Sternsinger-Aktion: "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit." Eine große Ehre wird einer Gruppe aus der Pfarrei St. Martin in Geratskirchen (Lkr. Rottal-Inn) zuteil: Sie darf beim großen Sternsinger-Empfang am 9. Januar bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dabei sein.