Zulieferer-Unternehmen in Vilsbiburg Seniorchefin Lisa Dräxlmaier im Alter von 100 Jahren gestorben

Die Firmengründerin und langjährige Seniorchefin Lisa Dräxlmaier ist tot. Wie das Unternehmen Dräxlmaier Group in einer Pressemitteilung bekannt gab, starb Dräxlmaier am vergangenen Samstag im Alter von 100 Jahren.

"Goggomobil" als Erfolgsmotor

Die geborene Vilsbiburgerin hatte 1940 in die Familie Dräxlmaier hineingeheiratet. Zusammen mit ihrem Mann Fritz gründete sie 1958 die Firma Dräxlmaier. Damals erhielten die beiden von der Firma Glas die Bedarfsdeckung an Kabelsätzen für das sogenannte Goggomobil, für mehrere Jahre das legendäre Kleinauto in Deutschland. Das war der Beginn einer nach Firmenangaben einzigartigen Erfolgsgeschichte.

Seniorchefin Lisa Dräxlmaier hatte sich Mitte der 70er-Jahre zwar aus gesundheitlichen Gründen aus dem aktiven Tagesgeschäft zurückgezogen, nahm aber nach wie vor offizielle Termine und repräsentative Pflichten wahr. Außerdem unterstützte sie zahlreiche Vereine.

60.000 Mitarbeiter an mehr als 60 Standorten

Hauptsitz der Firma Dräxlmaier in Vilsbiburg

Heute ist die Dräxlmaier Group Marktführer für bei der Herstellung komplexer Bordnetzsysteme sowie zentraler Elektrik- und Elektronikkomponenten von Premium-Fahrzeugen. An mehr als 60 Standorten in über 20 Ländern arbeiten über 60.000 Mitarbeiter.