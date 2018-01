Unterdietfurt und Passau Schwere Unfälle: Kinder verletzt und mögliches illegales Autorennen

Auf den Bundesstraßen in Niederbayern sind gestern Abend schwere Unfälle passiert, dabei wurden auch Kinder verletzt. Die Polizei ermittelt nun außerdem, ob ein illegales Autorennen zu einem der Unfälle geführt haben könnte.

Unfall durch Rennen zweier Audis?

Ein 18-Jähriger hatte auf Höhe des Stadtteils Hacklberg die Kontrolle über seinen Audi verloren. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in zwei entgegen kommende Autos, in denen jeweils zwei Personen saßen. Der Unfallverursacher und eine 56-Jährige Autofahrerin wurden schwer verletzt. Auch ihre achtjährige Enkelin kam ins Krankenhaus. Welche Rolle ein weiterer Audi spielte, der mit dem Unfallverursacher stadteinwärts fuhr, ist jetzt Teil der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die den silbernen Wagen und den Unfall gesehen haben.

Gleich zwei Kinder verletzt

Ein weiterer Unfall passierte in Unterdietfurt im Kreis Rottal-Inn. Hier bog am Abend ein 81-Jähriger auf die B388 ein und prallte dabei frontal in ein Auto, das er offenbar übersehen hatte. Die Feuerwehr befreite beide Fahrer schwerverletzt aus ihren Autos, auch zwei drei und acht Jahre alte Kinder im Wagen des 81-Jährigen wurden erheblich verletzt.