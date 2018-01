Elf Personen auf Lädefläche Schleusung bei Simbach am Inn verhindert

Bundespolizisten haben am Donnerstag die Schleusung von zwölf Personen am Grenzübergang Simbach am Inn (Lkr. Rottal-Inn) verhindert. Die Menschen waren ohne Sicherung auf der Ladefläche eines Kleintransporters eingepfercht.

Von: Guido Fromm