1,7 Millionen Euro Streit um "Schatz von Bogen" zieht sich ins neue Jahr

Wem gehören nun rechtmäßig die Reichtümer, die in einem Garten in Bogen vergraben wurden? Der Streit um den "Schatz von Bogen" im Wert von 1,7 Millionen Euro zieht sich in das neue Jahr.

Anfang dieses Jahres war ein 53-jähriger Unternehmer aus Bogen überraschend gestorben. Kurz nach der Beerdigung beauftragte ein 69-jähriger Arzt einen Baggerunternehmer, im Garten des Verstorbenen nach einem vergrabenen Schatzdepot zu suchen. Es kamen 1,5 Millionen Euro Bargeld sowie Münzen und Goldbarren im Wert von 200.000 Euro ans Licht.

Wie die Millionen unter die Erde kamen

Hintergrund des Vorfalls ist offenbar ein Erbstreit, weil der Arzt sein Vermögen nicht mit seiner früheren Ehefrau teilen wollte. Deshalb bat er seinen Freund, den verstorbenen Unternehmer, einen Teil seines Vermögens in dessen Garten vergraben zu dürfen. Nachdem der Unternehmer tot war, fürchtete der Arzt um seinen vergrabenen Schatz.

Verfahren am Landgericht läuft noch

Das Nachlassgericht Straubing teilte am Mittwoch dem Bayerischen Rundfunk mit, dass ein Erbschein ausgestellt wurde und deshalb die Sache aus seiner Sicht abgeschlossen ist. Auf wessen Name der Erbschein ausgestellt wurde, ist dem BR nicht bekannt. Allerdings läuft am Landgericht Regensburg noch die privatrechtliche Klage zwischen dem Arzt, der Anspruch auf den vergrabenen Schatz erhebt, und den Erben des verstorbenen Unternehmers, in dessen Garten der Schatz lag. Es geht um die Frage, ob der Arzt tatsächlich nachweisen kann, dass der Schatz ihm gehört oder ob er dem verstorbenen Unternehmer und damit dessen Erben gehört. Wann das Verfahren terminiert ist, konnte eine Justizsprecherin am Mittwoch nicht sagen.