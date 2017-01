Nach dem Brand im November Rückbauarbeiten am Straubinger Rathaus laufen

Es geht vorwärts in Straubing: Auch zwischen den Jahren wurde am ausgebrannten Rathaus viel gearbeitet, jetzt hat die Stadt einen neuen Zwischenbericht zu den Arbeiten vorgelegt.

Wie es in dem Bericht heißt, laufen seit Anfang dieser Woche Rückbauarbeiten in verschiedenen Bereichen. Deckenverkleidungen, Trockenbauwände und Bodenbeläge, die durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen wurden, werden nach Vorgabe des Denkmalschutzes ausgebaut, fachgerecht eingelagert und entsorgt. Ein Restaurator begleitet die Arbeiten, koordiniert die beauftragten Firmen und sorgt für die Sicherung und Dokumentation denkmalpflegerisch wichtiger Befunde.

Risse entdeckt

Auch in der Zeit zwischen den Jahren gingen der Stadt zufolge die Arbeiten weiter: Wegen einer Ende Dezember festgestellten starken Rissbildung an der westlichen Giebelwand musste das dortige Mauerwerk in Teilbereichen sorgfältig und behutsam händisch abgetragen werden, so die Stadt. Die absturzgefährdeten Bereiche seien mittlerweile entfernt, das verbleibende Mauerwerk sei mit Planen vor der Witterung geschützt. Die entfernten Ziegelsteine wurden allerdings auch gesichert und sollen für den Wiederaufbau verwendet werden.

Suche nach Ersatzbüros läuft gut

Erfolgreich ist offenbar die im Dezember durchgeführte Entkeimung der Raumluft verlaufen: Nach einer ersten Einschätzung wurde in den betroffenen Gebäudeteilen das Schimmelpilzwachstum zumindest zeitweise aufgehalten. Auch die Suche nach Ersatzbüros kommt nach Angaben der Stadt weiter voran: So wird zum Beispiel die ehemalige Hausmeisterwohnung im Rathaus bis Anfang Mai in Büroräume umgewandelt. Außerdem beginnt der Umbau des sogenannten Antmannhauses. Im Frühsommer 2017 soll dort das Amt für Tourismus und Stadtmarketing einziehen.