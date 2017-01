Zentrale Bußgeldstelle Viechtach Reichsbürger sorgen im Bayerischen Wald für viel Arbeit

Reichsbürger sorgen gerade in Viechtach (Lkr. Regen) für Ärger. Nicht, weil es dort so viele gibt, im Gegenteil. Allerdings sitzt dort die Zentrale Bußgeldstelle. Von hier gehen nach Verkehrswidrigkeiten Bescheide raus. Doch ist ein Bußgeld fällig, wollen Reichsbürger in der Regel nicht zahlen. Das macht auch dem Amtsgericht Viechtach viel Arbeit.

Von: Renate Rossberger