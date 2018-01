An der Donau Regensburg droht wohl doch größeres Hochwasser

Die Pegel der Flüsse in Ostbayern steigen immer weiter. In Cham ist bereits Meldestufe 3 erreicht. Auch die Stadt Regensburg muss sich nach neusten Prognosen nun doch auf ein größeres Hochwasser am Wochenende einstellen.

Die Stadt Regensburg muss sich nach der jüngsten Vorhersage der Behörden nun doch auf ein größeres Hochwasser am Wochenende einstellen.

Behörden sind sich uneins

Laut Hochwassernachrichtendienst des Landesamtes für Umwelt könnte in der Nacht zum Sonntag Meldestufe 4 erreicht werden. Das ist die höchste Warnstufe und bedeutet, dass auch in größerem Umfang Wohngebiete überflutet werden können. Allerdings sprechen die Behörden hier derzeit noch von einer unsicheren Prognose.

Umweltreferent Wolfgang Schörnig hingegen geht davon aus, dass das Wasser in Regensburg die 5,50-Meter-Marke nicht überschreiten und damit die Meldestufe 4 nicht erreichen wird. Schörnig warnt allerdings Hochwassertouristen davor, für Selfies auf die Elemente zu klettern. Dies sei lebensgefährlich.

Doch keine Meldestufe 3 in Passau

Unterhalb von Regensburg bis nach Passau haben in der Nacht viele Donaupegel die Meldestufe 2 erreicht, etwa in Straubing und Vilshofen. Am Wochenende steigt das Wasser weiter an. Die Scheitelstände an der niederbayerischen Donau werden laut Landesamt am Sonntag erreicht. In Passau war in der vergangenen Nacht der Inn unerwartet rasch angestiegen. Nach derzeitigen Prognosen wird an den Pegeln in der Dreiflüssestadt die Meldestufe 3 am Wochenende aber nicht erreicht.

Erste Sperrungen in Deggendorf

In Deggendorf werden wegen den steigenden Donaupegeln erste Sperrungen notwendig. Wie die Stadt mitteilt, sind bereits die Eginger Straße und der Dieter-Görlitz-Platz sowie eine Fußgängerunterführung teilweise gesperrt worden. Im Moment gilt in der Stadt die Meldestufe 2. Bei weiter steigenden Pegeln könnten in den nächsten Tagen noch mehr Straßen gesperrt werden. Außerdem hat die Stadt die Schöpfwerke in Betrieb genommen.

Überflutungen in der Oberpfalz

Auch in Cham hat der Fluss Regen am Morgen einen Pegelstand von knapp 2 Metern erreicht. Hier wurde Hochwassermeldestufe 3 ausgerufen, ufernahe Straßen wie im Stadtteil Stadellohe sind überflutet. Hochwasserwarnstufe 2 wird aus Pressath an der Haidenaab gemeldet. In Regensburg hat die Donau am Morgen einen Pegelstand von 4,20 Metern überschritten. Hier sind die Wiesen auf der Wöhrdinsel gegenüber der Altstadt überflutet.

Regen sorgt für überflutete Straßen

Unabhängig vom Hochwasser sorgten heftige Regenfälle in der Nacht auf Freitag an vielen Orten in Ostbayern kurzzeitig für überflutete Straßen, weil die Gullis das Wasser nicht fassen konnten. Alleine die Feuerwehren in Niederbayern mussten etwa 30 mal ausrücken, um Straßen wieder freizumachen und von Schlamm zu reinigen. Die meisten dieser Einsätze gab es in der Region Passau.