Landgericht Deggendorf Betrüger-Familie wird der Prozess gemacht

Bei den Angeklagten handelt es sich um Vater, Mutter und Sohn einer zuletzt in Frankfurt am Main lebenden Großfamilie. Der 47 Jahre alte Vater und der 24-jährige Sohn kauften laut Staatsanwalt reihenweise hochwertige Autos gegen Vorauszahlung eines geringen Betrags an. Die 40-jährige Mutter verkaufte die Karossen dann gewinnbringend weiter. Die offenen Summen für die Verkäufer der Autos wurden nie bezahlt. So finanzierten sich die Angeklagten laut Staatsanwaltschaft ihren aufwendigen Lebenswandel.

Spiel mit falschen Identitäten

Die Angeklagten sollen sich mehrere falsche Identitäten zugelegt haben, sodass sie schwer zu fassen waren. Alle drei sind vorbestraft und sitzen seit Mai 2016 in Untersuchungshaft. Für den Prozess vor dem Landgericht sind vorerst fünf Verhandlungstage angesetzt.