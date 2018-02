Mehr Autos mit Elektroantrieb Produktionsrekord in Europas größtem BMW-Werk

Produktionsrekord in Europas größtem BMW-Werk im niederbayerischen Dingolfing: Dort wurden im abgelaufenen Jahr 376.000 Autos hergestellt - so viele wie nie zuvor in der 50-jährigen Geschichte des Autowerks. Künftig sollen dort mehr Autos mit Elektroantrieb vom Band laufen.

Von: Harald Mitterer