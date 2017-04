Nach Polizeieinsatz in Madrid Deggendorfs Landrat Bernreiter erwägt juristische Schritte

Deggendorfs Landrat Christian Bernreiter hat das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League in Madrid vor Ort verfolgt und ist geschockt vom Einsatz der spanischen Polizei gegen Fans des FC Bayern. Jetzt schaltet er einen Anwalt ein.

Christian Bernreiter (CSU) war nur wenige Meter vom Polizei-Einsatz entfernt. Sein 17 Jahre alter Sohn war direkt betroffen. Der junge Mann wurde am Brustkorb verletzt und konnte den Block erst später verlassen.

Anwalt einschalten, um Zeichen zu setzen

Deggendorfs Landrat Christian Bernreiter (CSU)

"Die Brutalität der Polizei hat mich geschockt", sagte Christian Bernreiter am Montag dem BR. Er will nun einen Anwalt einschalten - allein schon deshalb, um ein Zeichen zu setzen. Es könne nicht sein, dass unbescholtene deutsche Bürger niedergeprügelt werden, findet Bernreiter.

Was der Auslöser für den Polizeieinsatz war, ist bislang nicht geklärt. Augenzeugen zufolge stürmte die Polizei den Block mit Bayern-Fans und entfernte dort ein Banner.

Krawalle rund um Fußballfan Bernreiter

Fußballfan Bernreiter war bereits im Februar vergangenen Jahres Zeuge von körperlicher Gewalt im Stadion in Turin geworden. Bei dem Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Juventus Turin seien seiner Beobachtung zufolge deutsche Staatsbürger der Willkür und "leider auch der körperlichen Gewalt" der italienischen Polizisten hilflos ausgeliefert gewesen. Bernreiter schrieb daraufhin einen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der Bitte, dass die "zuständigen Stellen" das Thema aufgreifen mögen.