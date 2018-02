Passau Politischer Aschermittwoch der CSU: "Wieder mehr ein Stammtisch"

Die CSU-Verantwortlichen machen noch ein Geheimnis um das Bühnenbild und die Besucherzahlen beim politischen Aschermittwoch in Passau. Die Aufbauarbeiten und Vorbereitungen laufen jedenfalls auf Hochtouren.

Morgen findet der politische Aschermittwoch der CSU wie jedes Jahr in der Passauer Dreiländerhalle statt. Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Um das Bühnenbild und die zu erwartende Besucherzahl machen die Verantwortlichen der CSU wie üblich ein Geheimnis. Raimund Kneidinger von der CSU-Geschäftsstelle will zum Aufbau nur so viel verraten:

"Es wird wieder mehr einem Stammtisch gerecht werden. Was die CSU ausmacht - nämlich Moderne und Tradition - kommt dieses Mal deutlich zum Ausdruck." Raimund Kneidinger, CSU-Geschäftsstelle

Einzelne bereits aufgestellte Bühnenteile lassen erahnen, dass das "Outfit" deutlich bodenständiger und rustikaler, mehr nach Biergarten-Atmosphäre aussehen soll.

Zwischen 5.000 und 6.000 Besucher

Auf eine zu erwartende Besucherzahl wollte sich Kneidinger nicht festlegen. Die Halle werde "rappelvoll", aber man werde sich an das klar vorgeschriebene Sicherheitskonzept halten. Demnach dürften am Mittwoch zwischen 5.000 und 6.000 CSU-Anhänger das Spektakel live mitverfolgen.

Grußwort von Walter Taubeneder

Für das Grußwort der Region ist heuer Walter Taubeneder zuständig. Der Landtagsabgeordnete werde Ministerpräsident Horst Seehofer einen Forderungskatalog mit infrastrukturellen Maßnahmen vorlegen, so Taubeneder im BR-Interview, aber auch Danke sagen für das, was die Region von der Staatsregierung in letzter Zeit erhalten habe.

"Ich werde diesmal auch die Frage stellen, warum die Leute überhaupt am Aschermittwoch nach Passau kommen. Die Antwort könnte interessant werden." Walter Taubeneder, MdL

Selfies mit Seehofer

Bestmögliche Sicherheit verspricht Josef Heisl, der in den letzten 18 Jahren durchgehend beim Ordnungsdienst mitgearbeitet hat und die heiklen Momente der Veranstaltung genau kennt. Höllisch aufpassen müssten die Sicherheitskräfte beim Einmarsch des Ministerpräsidenten. Viele Zivilpolizisten wären dann dafür verantwortlich, dass "der Ministerpräsident durch die Massen kommt". Dadurch, dass viele Besucher Selfies mit Seehofer machen wollten, sei der Einmarsch die letzten Jahre immer länger geworden. Hundertprozentige Sicherheit sei bei so einem Großereignis schlecht möglich, meint Heisl. Bei den Kundgebungen davor hätten zum Beispiel CSU-Anhänger immer wieder versucht, mit falschen Ordnerbinden vorzeitig in die Halle zu kommen. Es sei der wichtigste Job der Ordnungskräfte, Unberechtigten den Zugang zu verhindern.