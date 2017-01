Klausur im Kloster Banz CSU will "Gefährder"-Zentrum in Passau aufbauen

Die CSU will eine spezielle Hafteinrichtung für ausreisepflichtige Ausländer in Passau schaffen - und dort auch sogenannte Gefährder unterbringen. Das geht aus dem Entwurf eines Beschlusspapiers für die CSU-Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz hervor.

Die geplante Einrichtung in Passau ist eine von mehreren Maßnahmen zur Inneren Sicherheit, die Bayern laut CSU eigenständig ergreifen und sofort umsetzen könne. Für Personen, denen wegen ihrer extremistischen Gesinnung Terroranschläge zugetraut werden, soll in Passau eine so wörtlich "bundesweit einzigartige Einrichtung" geschaffen werden, in der Straf- und Abschiebungshaft kombiniert werden. Das biete "optimales Synergiepotenzial" zu den Transitzentren, die der Bund in Grenznähe errichten soll.

Passauer CSU-ler gehen auf Abstand

Die Passauer CSU-Landtagsabgeordneten Walter Taubeneder und Gerhard Waschler distanzieren sich allerdings von dem Plan: Potentielle Terroristen und sogenannte Gefährder gehörten in allererster Linie in die Hochsicherheitsbereiche der normalen Vollzugsanstalten, meinen sie und folgen damit der Ansicht von Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU). Der Bund müsse dafür Sorge tragen, dass die anstehenden Gesetzesänderungen das ermöglichten.

Eike Hallitzky aus Neuburg am Inn, Landesvorsitzender der Grünen in Bayern, spricht sich gegen ein "Guantanamo in Passau" aus. Die Grünen hätten deutlich mehr Vertrauen in den Rechtsstaat und den Justizvollzug als die CSU, schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter.

Gefängnis ist schon in Planung

Am Passauer Stadtrand will der Freistaat in den kommenden Jahren ein neues Gefängnis bauen.