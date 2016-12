Keine Silvesterfeier auf Passauer Innbrücke Eine Erfolgsmeldung für Terroristen?

Wegen abstrakter Terrorgefahr: Die Marienbrücke über den Inn, die beliebteste Feierzone in Passau, bleibt zum Jahreswechsel gesperrt. Auf der Seite von BR24 wird das Thema heiß diskutiert.

Unmittelbar nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin hatte das Ordnungsamt in Abstimmung mit der Polizei beschlossen, eine freie Silvesterfeier auf der Marienbrücke nicht zuzulassen. Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) spricht dagegen von einer unbequemen, aber verantwortungsvollen Entscheidung. Die Stadt sei in der Pflicht, nicht leichtfertig unübersichtliche Situationen zu provozieren.

Nur Ausnahmefälle

Deshalb dürfen Fußgänger und Radfahrer die Brücke in der Silvesternacht von 23.00 bis 01.00 Uhr nicht betreten. Die Polizei kontrolliert das Verbot, lässt aber Ausnahmen zum Passieren der Brücke zu. Auf Facebook und der Seite von BR24 wird das Thema heiß diskutiert.

"Eine vernünftige Entscheidung. / Erfolgsmeldung für Terroristen. /Der größte Blödsinn kommt zum Jahresende." User-Kommentare

Die überwiegende Mehrheit der Schreiber kritisiert die Entscheidung der Stadt. Einige äußern die Vermutung, dass der viele Abfall, der die letzten Jahre auf der Brücke hinterlassen oder in den Inn geworfen wurde, der wahre Grund für die Absage der Silvesterfeier gewesen sei. Ein Facebook-User schreibt dazu:

"Denke mal die Stadt Passau hat nur keine Lust die Brücke reinigen zu müssen." User-Kommentar

Rauschende Feiern auf der Brücke

"Die Feierlichkeiten werden sich durch die Sperrung der Innbrücke nur örtlich verlagern. Insofern stehen Bauhofmitarbeiter sowieso bereit, den Silvestermüll wegzuräumen", sagt dagegen Stadtsprecher Herbert Zillinger.

In den vergangenen Jahren hatten auf der Innbrücke rauschende Silvesterfeiern stattgefunden – meist spontan und immer ohne offiziellen Veranstalter. Wegen der großen Menschenmenge musste die Brücke jeweils für Autofahrer gesperrt und ein Sicherheitskonzept erarbeitet werden.