Studenten stören Diskussion mit AfD-Politiker Polizisten führen Passauer Studenten im Hörsaal ab

An der Passauer Universität sind am Abend Demonstranten aus einem Hörsaal von Polizisten abgeführt worden. Sie hatten zuvor eine Diskussion der "Passauer Politiktage" durch übertriebenen Applaus und Jubel gestört - immer dann, wenn der AfD-Politiker Stefan Möller das Wort erhielt.

Stefan Möller ist parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag und war auf das Podium in Passau eingeladen worden, um zum Thema "Die 4. Gewalt - Die Macht der Medien" mitzudiskutieren.

Nachdem der lautstarke Protest der etwa 20 Studierenden nicht nachließ und eine Diskussion unmöglich machte, erteilte der Kanzler der Universität Passau, Achim Dilling, den Beteiligten ein Hausverbot. Die jungen Frauen und Männer ließen sich davon nicht beeindrucken und blieben auf ihren Plätzen - verteilt im Hörsaal - sitzen. Auch auf die Mehrheit der übrigen Studierenden, die die Diskussion inhaltlich verfolgen wollten, hörten die Protestierenden nicht. Letztlich schaltete der Kanzler der Universität die Polizei ein, um das ausgesprochene Hausverbot durchzusetzen. Rund 20 bewaffnete Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei betraten daraufhin den größten Hörsaal der Uni, um die beteiligten Studierenden nach langem Zureden einzeln hinauszuführen.

Diskussion ging weiter

Die Ermittlungen dauern an. Es ist noch nicht bekannt, ob die Universität Anzeige stellen will.

"Wir werden das jetzt juristisch prüfen, ob wir Anzeigen wegen Hausfriedensbruch gegen die Demonstranten stellen." Achim Dilling, Kanzler der Universität Passau

Insgesamt war der Audimax mit mehr als 500 Besuchern voll besetzt. Sie verfolgten die zweistündige Diskussion nach dem Zwischenfall interessiert und diskutierten in einer Fragerunde am Ende aktiv mit.

Schon vorab zeichnete sich Zwist ab

Bereits im Vorfeld hatte die linke Hochschulgruppe "LUKS" die Einladung des AfD-Politikers an die Uni Passau öffentlich kritisiert. Rechtsextremisten dürfe man an einer staatlichen Universität kein Podium bieten. Die Universitätsleitung unterstützte hingegen die Organisatoren der Politiktage: Man müsse, gerade an einer Universität, demokratisch und offen diskutieren können.