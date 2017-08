Nach Orkan über Niederbayern Schaden liegt bei bis zu 100 Millionen Euro

In Salzweg bei Passau ist ein Krisenstab zusammengekommen, um die Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Orkan vom vergangenen Wochenende zu koordinieren. Experten schätzen, dass die Schadenshöhe in den Waldflächen zwischen 70 und 100 Millionen Euro liegt. Hinzu kämen Schäden an der Infrastruktur von etwa 40 Millionen Euro.

Auch vier Tage nach dem Sturm sind die Schäden immer noch nicht komplett erfasst, die das Unwetter in den Landkreisen Passau und Freyung-Grafenau angerichtet hat. Vertreter von Behörden, Fachstellen und Hilfsorganisationen haben sich bei dem Treffen in Salzweg abgestimmt, wie die Unwetterschäden am effizientesten abgearbeitet werden können.

Der Schaden geht in die Millionen

Krisensitzung in Salzweg

Ihre erste Einschätzung: Allein im Kreis Passau sind 15.000 Hektar Wald vernichtet worden. Die staatliche Forstverwaltung Passau schätzt in einer ersten Schadensbilanz, dass in den Landkreisen Passau und Freyung-Grafenau zwei Millionen Festmeter Schadholz angefallen sind. Es wird Monate oder sogar Jahre dauern, bis die Schäden beseitigt sind, so Landrat Franz Meyer (CSU).

"Teilweise haben sie alles verloren, ihre gesamte Existenz. Es ist dramatisch." Johann Geisbauer, der Leiter der staatlichen Forstverwaltung

Der Leiter der staatlichen Forstverwaltung, Johann Geisbauer, spricht von den größten Schäden, die ein Orkan jemals in Ostbayerns Wäldern angerichtet hat. Das Wiederaufforsten der zerstörten Wälder dürfte nach heutigen Schätzungen an die zehn Millionen Euro kosten.

Landkreis Passau sucht nach Handwerksbetrieben

Landrat Meyer hat den Betroffenen schnelle und auch langfristige finanzielle und logistische Hilfe zugesagt. Für Betroffene wurde im Landratsamt ein Bürgertelefon eingerichtet (0851/397360).

Der Landkreis Passau will nach dem Sturm eine Infobörse mit Firmenadressen einrichten, weil Tausende Anfragen die Betriebe im Landkreis bereits jetzt an den Rand der Leistungsfähigkeit bringen. Zimmerei-, Spenglerei- und Dachdecker-Betriebe aus ganz Ostbayern, die sich eintragen lassen wollen, können sich unter handwerkerhilfe@landkreis-passau.de anmelden. Die Infobörse soll auf der Landkreis-Homepage veröffentlicht werden, sobald genügend Firmen zusammen gekommen sind.

Steuerliche Hilfen für Sturmopfer

Finanzminister Markus Söder stellt steuerliche Hilfen für die Sturmopfer in Aussicht. Demnach können bei Unwetteropfern Steuern gestundet, Vollstreckungsmaßnahmen aufgeschoben und Steuervorauszahlungen gestreckt werden. Sturmopfer sollen in den Genuss von Sonderabschreibungen kommen, wenn Kosten für den Wiederaufbau von Gebäuden anfallen. Außerdem soll es Erleichterungen geben bei der Erfassung von Versicherungsleistungen und bei der Bewertung der großen Mengen Schadholz, die bei dem Sturm entstanden sind. Weitere Hilfsmaßnahmen des Freistaats, insbesondere für die Waldbauern, werden noch geprüft. Den betroffenen Kommunen werde bei der Behebung von Schäden an Schulen und Kindertageseinrichtungen geholfen, verspricht der Finanzminister.