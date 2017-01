Olympiasiegerin Engleder aus Triftern Von der Copacabana an den Schreibtisch

Ein knappes halbes Jahr nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio startet Sportschützin Barbara Engleder am 2. Januar eine Ausbildung zur Verwaltungsfachkraft im Rathaus ihrer Heimatgemeinde Triftern. Nach 14 Jahren Hochleistungssport hat die 34-Jährige im Herbst ihre internationale Karriere beendet.

Bei den Olympischen Spielen in Brasilien siegte die Gewehrschützin im Kleinkaliber-Dreistellungskampf und bescherte dem deutschen Team damit in Rio de Janeiro die vierte Goldmedaille. In Rio sorgte sie auch mit ihren unkonventionellen und offenen Interviews auf Baierisch für Schlagzeilen.

Jetzt steht die Familie auf Platz eins

Jetzt startet die 34-Jährige mit der Ausbildung in Rathaus von Triftern in einen neuen Lebensabschnitt und will sich künftig auch mehr der Familie widmen. Engleder ist in Triftern verheiratet und hat mit Ehemann Jürgen den kleinen Sohn Tobias. Außerdem engagiert sie sich in der Kommunalpolitik und sitzt für die ÖDP im Kreistag von Rottal-Inn.

Zum Abschluss ihrer einzigartigen Karriere hatte Engleder im Oktober nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt: Im Weltcup-Finale der Schützen in Bologna holte sie Silber. Ab sofort schießt sie nur noch auf nationalen Events.