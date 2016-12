Olympiasieger im Rudern Andreas Kuffner beendet Karriere

Der 29-Jährige aus Vilshofen (Lkr. Passau) schrieb auf seiner Facebookseite: "Nach 15 Jahren Leistungssport habe ich mich dazu entschlossen, meine aktive Karriere im Rudersport zu beenden. In all den Jahren habe ich jeden Tag alles für meinen Sport gegeben und in dieser Zeit viele tolle Menschen kennengelernt und unglaublich viel erlebt."

Pläne für ein "neues Leben"

Für ihn gehe eine wunderschöne und aufregende Zeit zu Ende, schreibt der 29-Jährige weiter. Aber er freue sich nun auch auf ein "neues Leben" außerhalb des Ruderboots und habe auch schon konkrete Pläne. Kuffner hatte vor einigen Monaten seine Freundin Jenny geheiratet und seinen Master-Abschluss als Wirtschaftsingenieur gemacht.

Ein Niederbayer im Deutschland-Achter

Der Wahl-Berliner Kuffner holte mit dem Deutschland-Achter bei Olympia 2012 Gold, 2016 Silber und wurde 2011 zudem Weltmeister. Er ist mehrfacher Weltcup-Sieger und zweifacher Europameister.