Neuschnee im Bayerischen Wald Auf die Pisten, fertig, los

Am Geißkopf zum Beispiel laufen die bisher schon geöffneten Pisten. Alle anderen werden bis spätestens Freitag fertig gemacht. Durch die starken Schneeverwehungen habe man teils noch keinen Überblick, sagt Betriebsleiter Alexander Achatz dem Bayerischen Rundfunk. Auch am Arber machen Sturmböen Probleme: Gondel- und Sesselbahn mussten deshalb am Mittwoch geschlossen werden. Aber mehrere Schlepplifte sind in Betrieb, und auch die Rodelbahn ist geöffnet.

Am Hohenbogen wurden die Pisten, die bisher geschlossen waren, im oberen Teil präpariert. Ab heute wird dann auch dieser Teil geöffnet. Alle Lifte sind zum Beispiel in Mitterfirmiansreut im Betrieb, wo rund 45 Zentimeter auf den Pisten liegen. Es laufen auch der Glasberglift in Zwiesel, mehrere Lifte in Sankt Englmar und in den Skigebieten Eck und Riedlberg. Der Bodenmaiser Silberberg wurde heute erstmals in diesem Winter für Alpin-Skifahrer geöffnet.

Hier wird gespurt

Deutlich besser soll es jetzt auch für die Langläufer werden. Lohberg präpariert heute das Skigebiet Scheiben, das dann ab morgen geöffnet sein soll. Heute sind dort die Sturmböen noch zu stark, teilen Mitarbeiter der Tourist-Info mit. Auch in Finsterau hat man noch keinen Überblick, welche Loipen jetzt geöffnet werden können. Am Bretterschachten bei Bodenmais, wo bisher schon 25 Kilometer gespurt waren, werden heute weitere Spuren gezogen. Wie viel Kilometer dann geöffnet werden, entscheidet sich im Lauf des Tages. Wegen weiterhin starkem Schneefall und Sturmböen ist am Bretterschachten mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Hier kann man rodeln

Bei den Rodelbahnen, die bisher geschlossen waren, ist auch vieles noch nicht fertig präpariert. In Betrieb sind zum Beispiel schon die Rodelbahnen am Arber, in Mitterfirmiansreut und am Silberberg, der Rodelhang in Sankt Englmar und die Naturrodelbahn Scherau in den Hochlagen bei Bodenmais. Weitere sollen in den nächsten Tagen in Betrieb gehen.