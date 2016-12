Rathaus in Straubing Die Brandruine ist winterfest

Nach dem Großbrand im historischen Rathaus von Straubing hat die Stadt mittlerweile erste Not- und Sicherungsarbeiten an den betroffenen Gebäudeteilen abschließen können. Unter anderem steht jetzt ein Notdach.

Am Mittwochabend konnte über dem Sitzungssaal und dem Historischen Rathaussaal ein Notdach fertiggestellt werden. Auch die Absperrungen in der benachbarten Simon-Höller-Straße können wieder zurückversetzt werden. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Sämtliche Brandabfälle wurden zwischenzeitlich beseitigt.

Verbranntes Mobiliar nicht mehr zu gebrauchen

Verbrannte Holzteile des Rathaussaals könnten nicht mehr wiederverwendet werden, auch nicht für Kunstprojekte oder Benefizaktionen, so die Stadt. Die direkt vom Brand betroffenen Büros und Diensträume sollen morgen entkeimt und geruchsneutral gemacht werden.

Millionen-Schaden

Bei dem verheerenden Brand am 25. November war ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstanden, eine genaue Schadenshöhe ist laut Stadt nach wie vor nicht möglich. Auch die Brandursache konnte nicht geklärt werden.