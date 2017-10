Zukunftspläne Wechselt Muthmann von den Freien Wählern zur FDP?

Spekulation um den niederbayerischen Landtagsabgeordneten Alexander Muthmann von den Freien Wählern: Offenbar wechselt Muthmann zur FDP, das berichten verschiedene Medien. Der frühere Landrat von Freyung-Grafenau will sich heute zur seiner politischen Zukunft äußern.

Für heute Nachmittag hat Muthmann in München zu einer Pressekonferenz eingeladen, in deren Mittelpunkt die Frage steht, wie es in der Politik mit ihm weitergeht. Hintergrund ist, dass der ehemalige Landrat des Landkreises Freyung-Grafenau seit längerem mit dem Kurs der Freien Wähler unter Parteichef Hubert Aiwanger nicht einverstanden ist.

Politik nicht mehr mittragen

Parteichef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger.

Bereits im Juni hatte er angekündigt, bei der Landtagswahl 2018 nicht mehr für die Freien Wähler anzutreten. Damals hatte er erklärt, Aiwanger und er hätten zu unterschiedliche Vorstellungen, "was die Arbeitsweise in der Fraktion als auch den Politikstil" betreffe. Außerdem wolle er, Muthmann, in vielen Bereichen "den Inhalt der Politik der Freien Wähler auch über diese Wahlperiode hinaus nicht mehr mittragen."

Sollte Muthmann tatsächlich zur FDP wechseln, wären die Liberalen, die 2013 aus dem Landtag geflogen sind, zumindest mit einem Abgeordneten wieder im Maximilianeum vertreten.