Bikerevent Motorräder und Morast: 30. Elefantentreffen in Loh

Die Biker schätzen die Atmosphäre im "Hexenkessel" von Loh. Nur hier sehe man so tolle Motorräder und Gespanne, erzählt ein campierender Teilnehmer aus Hessen, der zum vierten Mal hier ist. An jedem Lager entstünden Freundschaften, der "Geist von Loh" sei in jeder Ecke spürbar.

Schlammiges Fest

Der Boden ist durch die Plusgrade der letzten Tage aufgeweicht. Immer wieder bleiben Motorräder im Schlamm stecken, werden aber mit vereinten Kräften wieder flott gemacht. Für die Gemeinde Thurmannsbang sei das Elefantentreffen eine unbezahlbare Werbeveranstaltung, meint Bürgermeister Martin Behringer (FWG). Die ganze Welt kenne inzwischen die Veranstaltung.

Landwirte machen gutes Geschäft

Die Anwohner scheinen sich mit dem ungewöhnlichen Event arrangiert zu haben. Der Lärm und der Dreck auf den Zufahrtsstrafen seien kein Problem, sagen sie. Man könne sich ja darauf einstellen. Die Landwirte, die das Gelände zur Verfügung stellen, machen mit ihren Imbissständen gute Geschäfte.