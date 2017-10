Passau Mordfall Freyung: Grausame Details kommen ans Licht

Heute ist vor dem Landgericht in Passau der Mordfall in Freyung weiter verhandelt worden. Der 23-jährige Angeklagte soll seine Ex-Freundin umgebracht haben. Experten der Rechtsmedizin haben heute grausame Details in ihren Gutachten bekannt gegeben.

Vor dem Landgericht Passau ist heute Vormittag der Mordfall Freyung weiter verhandelt worden. Dabei kamen erstmals grausige Details zur Ermordung von Lisa H. ans Licht. Auf der Anklagebank sitzt ihr Ex-Freund. Dominik R. soll die 20-Jährige im Herbst vergangenen Jahres in deren Wohnung in Freyung (Lkr. Freyung-Grafenau) umgebracht haben.

"Massive Gewalteinwirkung"

Heute waren Experten der Rechtsmedizin im Zeugenstand. Sie erläuterten anhand von Gutachten, wie die junge Frau ums Leben gekommen ist: Lisa H. verblutete, nachdem mehrfach und heftig mit einem "stabilen Messer mit längerer Klinge" auf sie eingestochen wurde. Ein Gutachter sprach von massiven Gewalteinwirkungen vor allem in den Kopf und in den Hals. Verletzungen an Händen und Armen sowie Blutspuren an den Wänden ließen darauf schließen, dass sich das Opfer gewehrt hat.

Die rechtsmedizinische Untersuchung habe auch ergeben, dass die in Müllsäcken verpackte Leiche etwa zwei bis drei Wochen in der Wohnung gelegen haben muss, bevor sie am 12. November gefunden wurde. Auch der Tatort steht für die Gutachter fest: das Schlafzimmer. Indizien dafür seien unter anderem eine blutgetränkte Matratze und mit Luminol sichtbar gemachte Blutspuren an den Wänden. Die Gutachter sind sich auch sicher, dass jemand intensiv und über längere Zeit versucht haben muss, die Blutspuren, die in der gesamten Wohnung verteilt waren, zu beseitigen.

Eine ganze Region ist erschüttert

Der Mordfall von Freyung hatte vor einem Jahr Schlagzeilen gemacht und die ganze Region erschüttert. Dominik R. soll im Oktober 2016 seine Ex-Freundin aus Eifersucht heimtückisch ermordet haben und die Leiche in der Wohnung versteckt haben. Der 23-Jährige wollte es laut Anklage nicht hinnehmen, dass seine Ex-Freundin die Beziehung mit einem anderen Mann eingehen wollte. Der Angeklagte flüchtete mit dem gemeinsamen 18 Monate alten Sohn Luca im Pkw der Getöteten nach Spanien. Ein Spezialkommando der spanischen Polizei nahm ihn in Loret de mar fest.