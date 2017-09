Zweiter Prozesstag im Mordfall Freyung Warum wurde die Leiche so spät entdeckt?

Am zweiten Verhandlungstag stehen die ersten Zeugenaussagen auf dem Programm. Laut einer Gerichtssprecherin sagen Polizeibeamte aus, die die Leiche der jungen Frau gefunden haben.

Mutter der Toten fand Leiche

Der tote Körper lag versteckt in einem Müllsack vermutlich mehrere Tage in der Wohnung in Freyung, bevor er entdeckt wurde. Geklärt werden könnte heute, warum der Leichnam erst im zweiten Anlauf gefunden wurde. Polizisten konnten bei einer ersten Nachschau in der Wohnung nichts feststellen, nachdem die Mutter der Getöteten ihre Tochter als vermisst gemeldet hatte.

Angeklagter schweigt

Der Angeklagte äußerte sich bislang nicht zur Tat. Auch am ersten Prozesstag machte Dominik R. lediglich knappe Angaben zu seiner Person.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen vor, er habe seine Ex-Freundin in deren Wohnung heimtückisch und brutal ermordet. Mehrmals und mit großer Wucht soll er im Schlafzimmer auf Kopf und Hals der wehrlosen Frau eingestochen haben. Das mögliche Motiv: Eifersucht. Der 23-Jährige habe nicht hinnehmen wollen, dass seine Ex-Partnerin die Beziehung beendet und einen anderen Partner gehabt habe. Er fürchtete auch, dass der neue Freund die Vaterrolle für den kleine Sohn einnehmen könnte, heißt es in der Anklageschrift.

Flucht durch Europa

Der Fall hatte die Stadt Freyung im Herbst 2017 wochenlang in Atem gehalten und auch bundesweit Schlagzeilen gemacht. Dominik R. war mit dem Auto der Getöteten auf der Flucht durch halb Europa. Den damals 18 Monate alten Sohn hatte er bei sich. Eine Spezialeinheit der spanischen Polizei nahm den Flüchtigen, der per internationalem Haftbefehl gesucht wurde, in einer Ferienwohnung in Lloret de Mar fest. Der Bub wurde dem Jugendamt zur Obhut übergeben. Dominik R. wurde Wochen später nach Deutschland ausgeliefert.